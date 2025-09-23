El rabel y la improvisación de coplas, protagonistas del tercer audiovisual del programa 'Origen'

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Origen' de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha publicado un audiovisual sobre el rabel y las coplas improvisadas con este instrumento en la región.

Se trata de la tercera entrega del programa, que tiene el objetivo de compartir el patrimonio cultural tangible e intangible de Cantabria.

Para la realización de este corto se ha contado con el músico Miguel Cadavieco, discípulo de Chema Puente, que lleva tocando el rabel desde hace 30 años y es uno de los pocos músicos que sigue improvisando coplas en directo. La píldora se grabó el 'Día a jorra' del programa 'Origen', el pasado 9 de agosto en Borleña.

En este caso, 'Origen' ha elegido el instrumento del rabel, extendido por toda España, que originariamente se tocaba en las cocinas para cantar romances, contar historias íntimas y bailar la jota.

Además, se cree que la práctica del rabelista de improvisar coplas surgió en el Valle de Polaciones, ha indicado el Ejecutivo autonómico, que ha destacado que en la actualidad el rabel se aprende a tocar en las escuelas de folklore de toda Cantabria.

Según ha subrayado, Chema Puente fue uno de los maestros que más difundió su aprendizaje y un "puente" entre los últimos tañedores de Polaciones y los nuevos rabelistas.

En total, se irán publicando ocho píldoras audiovisuales en las próximas semanas. Cada una de ellas trata un tema: los coros ronda, el rabel, la pandereta, las danzas, la gaita, el acordeón, los piteros y las bandas de folk.

Se espera que este tipo de material audiovisual, realizado por la productora El Cuartuco, sirva también como material para divulgación y sensibilización en centros educativos, ferias y eventos culturales y turísticos.