Las rachas de viento alcanzan los 168 kilómetros por hora en San Roque de Riomiera

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento han alcanzado este viernes los 168 kilómetros por hora en San Roque de Riomiera, que ha registrado así la máxima de todo el país, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, en Cabaña Verónica, en el área cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, las rachas han sido de 119 kilómetros por hora, las séptimas más fuertes.

El resto de máximas en Cantabria se han registrado en Sierrapando (Torrelavega), con 101 kilómetros por hora; Coriscao, en Picos de Europa, con 97, y Santillana del Mar, donde han alcanzado los 96.