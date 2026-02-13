Las rachas de viento superan los 100 km/h en Torrelavega y los rozan en Santander

Archivo - Temporal en Santander - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento han alcanzado a primera hora de la tarde de este viernes los 109 kilómetros por hora en Torrelavega y los 97 en Santander, según información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El resto de máximas registradas en Cantabria se sitúan entre ambos valores. Así, en Tresviso las rachas han llegado a 105 kilómetros por hora; en Coriscao, en el Parque Nacional de Picos de Europa, a 104; y en San Vicente de la Barquera, a 98.

En cuanto a la precipitación acumulada, en Fuente Dé (Camaleño) se han recogido 21 litros por metro cuadrado; en Tresviso, 11,6; en Alto Campoo, 7,3; en Reinosa, 6,5; y en Polientes (Valderredible), 6.

Mientras, las temperaturas mínimas de la jornada se han producido también a primera hora de la tarde, ambas en Picos de Europa. Corresponden a Cabaña Verónica, con -5,6 grados, y a Coriscao, con -1,5.