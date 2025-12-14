El Racing busca terrenos en Santander o municipios limítrofes para construir una nueva ciudad deportiva

El Racing busca terrenos en Santander o los municipios limítrofes para construir una nueva ciudad deportiva - REAL RACING CLUB

SANTANDER, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club busca terrenos en Santander o municipios limítrofes para construir una nueva ciudad deportiva porque las Instalaciones Nando Yosu, también conocida como La Albericia, "se ha quedado pequeña", ha afirmado el presidente de la entidad, Manolo Higuera.

Durante la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que ha tenido lugar este sábado en el salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico, Higuera ha asegurado que el Racing no tiene "capacidad" de ampliar las actuales instalaciones, que pertenecen al Ayuntamiento de Santander, y ya trabaja en "otras opciones" que cuenten con "metros suficientes para poder albergar junto a ella una residencia o colegio internacional".

Además, el club ha aprobado un presupuesto para la campaña 2025/26 de 20,9 millones de euros. En este sentido, los presentes han celebrado dos "hitos" del curso 2024-25, en el que se ha recuperado la marca Racing -el pasado 17 de enero-, que pertenecía al Gobierno de Cantabria desde el año 2006, y ha finalizado el proceso concursal -el 20 de mayo-, tras 12 años y diez meses.

Así lo ha detallado el vicepresidente del club, Juanjo Uriel, durante un evento al que han acudido 37 accionistas -entre los que figuraban siete miembros del Consejo de Administración con el presidente a la cabeza-, que han representado el 86,78 por ciento del capital social, ha informado el club.

Durante la misma, han aprobado por unanimidad todos los puntos del orden del día sometidos a votación, entre los que se ha recuperado, a propuesta del órgano rector, el rechazo a las cuentas del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2013, por la Acción Social de Responsabilidad contra la directiva que presidía Ángel Lavín 'Harry'.

Otro de los puntos del orden del día ha sido la ratificación y continuidad de todos los miembros del actual Consejo de Administración.

BENEFICIOS

Asimismo, el Racing ha aprobado unos beneficios de 715.591 euros durante la campaña 24-25, un ejercicio en el que hubo un incremento "notable" en los ingresos, ha dicho Uriel, que ha destacado las partidas de patrocinios y Tienda Racing, así como en el capítulo de venta de jugadores por el traspaso de Peque al Sevilla FC y el bonus sufragado por el Fútbol Club Barcelona por Pablo Torre (1 millón de euros).

Por otro lado, el vicepresidente ha añadido que "la principal inversión" se destinó a "patrimonializar el club, tanto en capital humano -deportivo y no deportivo- como en la mejora de infraestructuras".

Asimismo, Higuera, durante su intervención ante los accionistas, ha puesto en valor "el incremento de la cifra de negocio del club en los últimos años" y por ello ha felicitado a todos los consejeros y trabajadores del club "que se esfuerzan, diariamente, en que el Racing vuelva a convertirse en el gran club que siempre fue".

NOVEDADES

Por otro lado, el presidente ha hablado también de la nueva sociedad tecnológica de la entidad verdiblanca 'Racing Innovae', con la que la entidad desarrolla una aplicación denominada 'Racing 360' con la que ya se trabaja en el Fútbol Formativo y en el equipo profesional.

También ha destacado la creación del departamento internacional que sale al exterior a explicar la metodología futbolística del club y acoge en Santander a academias de todo el mundo, como ejemplo, "recientemente" han visitado Cantabria "casi 300 chavales de Estados Unidos, México y Canadá".

Sobre los Campos de Sport, el presidente ha dicho que está "deseando" que se solucionen los problemas de accesibilidad e impermeabilización, dos obras comprometidas por el Ayuntamiento.

En esta línea, accionistas han recordado el proceso de venta del antiguo estadio y el presidente ha expresado su deseo de que "se estudie" el proyecto para la reforma integral de El Sardinero, que está siendo valorado por el equipo de Gobierno municipal.

Finalmente, han repasado detalles de la actualidad deportiva, donde el presidente ha valorado la figura del entrenador, José Alberto López, que ha cumplido tres años al frente del banquillo verdiblanco.