El Racing espera que el proyecto del Nuevo Sardinero "esté resuelto para para noviembre"

Archivo - Sebastián Ceria y Manolo Higuera celebran el ascenso en los Campos de Sport de El Sardinero. Archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El copropietario del Real Racing Club de Santander y presidente de su Fundación, Sebastián Ceria, espera que la aprobación del proyecto del Nuevo Sardinero, para ampliar y modernizar los Campos de Sport y su entorno, "esté resuelto para noviembre y ya nos podamos poner a trabajar en planes concretos".

Este plan que el club de fútbol espera convertir en proyecto depende de la mesa de trabajo que va constituir conjuntamente con el Ayuntamiento de Santander dentro de la renovación del convenio del estadio, que ambas partes abordarán a partir de agosto, cuando caduca el anterior.

En este sentido, Ceria ha asegurado que todavía no hay fecha para la siguiente reunión. Y, aunque el Racing se encuentra "a la espera de los próximos pasos", quiere trabajar "con celeridad" para hacer realidad el proyecto, porque "la sociedad cántabra demanda muchísimo más" espacio en el estadio y "tiene que ser mucho más moderno", ha defendido.

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas, tras su participación en el curso de verano de la UIMP 'Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Supercomputación', celebrado en el Palacio de La Magdalena.

En él, el presidente de la Fundación Real Racing Club ha explicado las aplicaciones del producto INN360, creado por la división de innovación del club, Racing InnovAI, que ya está comercializando a clientes de Estados Unidos y que trabaja en una expansión hacia academias futbolísticas de Asia y África.

INN360 es una aplicación desarrollada dentro del club que integra y procesa mediante inteligencia artificial datos físicos, técnicos, nutricionales, psicológicos, médicos y metodológicos. Los beneficios generados redundarán en el propio Racing.

Esta aplicación la utilizan todos los equipos del club y otras entidades deportivas locales e internacionales que Ceria denomina 'clientes testigo'.

A ellos, se unirá el Club Bansander, que ha firmado un acuerdo para formar parte de la estructura del Racing, dentro del objetivo verdiblanco de expandir su capacidad de atraer talento en la región.

También, a partir de la nueva temporada, empezarán a utilizar INN360 "muchos" del medio centenar de clubes convenidos con los que cuenta la entidad racinguista, que pretende abordar una formación "consistente" en toda su red de influencia.

En el ámbito de la primera plantilla, Ceria ha afirmado que el Racing va a acometer "fichajes importantes". Sin embargo, está pendiente de las posibles ventas --por el valor de la cláusula de rescisión de cada futbolista-- para tener una visión "más clara" del mercado.

En este sentido, el copropietario ha asegurado que "con el presupuesto que vamos a juntar --de al menos 60 millones de euros-- y la base sólida de jugadores que ya traemos podemos hacer un equipo muy competitivo". A esto ha añadido que, a nivel financiero, el club "entra muy bien posicionado" a la nueva temporada 2026-2027.

Por su parte, el consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, que también ha participado en el curso, ha declarado a los periodistas que INN360 es un proyecto tecnológico "muy ilusionante" y de "valor añadido", que cuenta con el "total apoyo" del Ejecutivo regional.

PROYECTO ALTAMIRA

Por otro lado, durante el seminario, el consejero también ha defendido el proyecto del Campus Tecnológico Altamira, que supondrá una inversión en la región de 3.600 millones de euros.

Al respecto, Arasti ha criticado las "demoras" del Gobierno de España (PSOE-Sumar) para integrar este proyecto cántabro en la planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030, que "tendría que estar lista desde finales de 2024".

En esta línea, si la conexión con la subestación eléctrica de Penagos, para suministrar los 500 megavatios de potencia necesarios, no está lista en esta legislatura, "desde luego será autorizada por el siguiente Gobierno de la nación", ha opinado. "No hay tiempo que perder", ha puntualizado.

Arasti cree que los 3.800 megavatios de la planificación 2025-2030 "deben ir a donde exista una ventaja competitiva" mediante una decisión "técnica y objetiva" y "no política ni subjetiva".

Sobre el proyecto cántabro, ha defendido que tiene dos "grandes" ventajas. Por un lado, la conectividad "estratégica" con los cables submarinos de META y Google y, por el otro, una eficiencia energética "privilegiada", ya que Cantabria está por debajo de los 18 grados centígrados el 73% de las horas.

Junto a él, ha intervenido el director de Data Centers de la empresa promotora del Proyecto Altamira, Stoneshield Capital, Javier García.