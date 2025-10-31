Recuperados los sistemas informáticos del Servicio Cántabro de Salud

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sistemas informáticos del Servicio Cántabro de Salud se han recuperado en su totalidad después de que en la mañana de este viernes se hayan quedado bloqueados.

Así, después de horas de trabajo en solucionar la incidencia, sobre las 13.00, se ha vuelto a recobrar la normalidad, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud.

El consejero del área, César Pascual, dio a conocer el bloqueo en la visita que ha realizado a la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Hospital Sierrallana de Torrelavega, donde precisó que no se trataba de una caída del sistema, sino que había "temblado" un mecanismo de bloqueo de seguridad de las conexiones a Internet porque había habido un problema con los firewalls.

Según explicó, cuando éstos dejan de funcionar, "el sistema se bloquea automáticamente para impedir que nadie acceda", de modo que no puedan entrar ni hackers ni virus, y por tanto "nadie del sistema se puede conectar por Internet con el centro de proceso de datos".

De este modo, todos los programas han funcionado en local, pero no se ha podido acceder a las historias clínicas o a las recetas porque todas están en el CPD.