Los sistemas informáticos del Servicio Cántabro de Salud se bloquean aunque ya se ha recuperado el 70%

TORRELAVEGA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los sistemas informáticos del Servicio Cántabro de Salud se han bloqueado este viernes y tendrán que pasar "unas horas" hasta que se puedan recuperar en su totalidad.
Así lo ha anunciado el consejero de Salud, César Pascual, durante su vista al Hospital Sierrallana, si bien fuentes del Ejecutivo han informado posteriormente de que ya se ha recuperado "el 70%" del funcionamiento.
Pascual ha precisado que no se ha producido "una caída del sistema" sino que "ha temblado un mecanismo de bloqueo de seguridad de las conexiones a Internet porque ha habido un problema con los firewalls" y cuando éstos dejan de funcionar, "el sistema se bloquea automáticamente para impedir que nadie acceda", de modo que no puedan entrar ni hackers ni virus, y por tanto "nadie del sistema se puede conectar por internet con el centro de proceso de datos".
De este modo, todos los programas funcionan en local, pero no se puede acceder a las historias clínicas o a las recetas porque todas están en el CPD.
El consejero ha explicado que se está trabajando con Telefónica y las empresas responsables "para ver cómo pueden arreglar lo antes posible el tema del firewall", y hasta que esta cuestión no esté solucionada el sistema permanecerá bloqueado automáticamente por seguridad.
Así, "los programas operativos funcionan todos, pero lo que no hay es conexión a Internet. Hablamos de unas horas para recuperar, que esperamos que sea lo más corto posible. Están todos los técnicos nuestros, los de Telefónica, todo el mundo volcado en el centro de procesos de datos pero no me dan una estimación de tiempo. Pero normalmente suelen ser unas horas, afortunadamente", ha señalado.
Mientras tanto, en el SCS se trabaja con planes de contingencia "para ir salvando en papel lo que se puede, los tratamientos", ha indicado.
Pascual ha ofrecido esta información antes de inaugurar, junto a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Hospital Sierrallana de Torrelavega.