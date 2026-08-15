La redacción del proyecto del Centro de Salud de Boo de Piélagos finalizará en otoño

Archivo - ARCHIVO. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, reunida con el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés. - LARA REVILLA-GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

PIÉLAGOS 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud finalizará en otoño la redacción del proyecto de construcción del nuevo Centro de Salud de Boo de Piélagos, que se ubicará en una parcela que el Ayuntamiento ya ha cedido al Gobierno de Cantabria. El plan funcional ya está redactado y el mapa sanitario de la zona también se ha reordenado.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la cesión gratuita de una parcela de 7.576 metros cuadrados, valorada en 2,5 millones de euros, y situada en el sector 8 en la localidad, que ahora será adscrita al Servicio Cántabro de Salud para desarrollar la infraestructura asistencial, a la que se trasladará la atención sanitaria del Consultorio de Boo.

Está actuación en la zona norte de Piélagos dará respuesta al incremento de tarjetas sanitarias y a la necesidad de reforzar los recursos asistenciales disponibles para garantizar una atención adecuada a la población, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Ahora, "automáticamente" se licitará la redacción del proyecto, que estará listo en otoño, e "inmediatamente" se adjudicará la obra, ha afirmado el consejero del ramo, César Pascual, quien ha avanzado que el Centro de Salud "se hará pensando en el futuro" y ha agradecido al Consistorio su "voluntad política y celeridad" en la cesión.

En esta línea, ha asegurado que la maquinaria de la Consejería y SCS "se pone en marcha" para redactar el proyecto y construir "cuanto antes" esta dotación. "Lo que necesitábamos era la cesión de la parcela, requisito imprescindible para poder redactar el proyecto técnico en sí", ha indicado.

"Se trata de una zona de altísimo crecimiento donde era muy necesario hacer una reordenación del mapa sanitario y construir un nuevo centro de salud, pensado a futuro, para dar cobertura sanitaria en un área con grandes proyectos urbanísticos", ha explicado Pascual.

Según el Gobierno regional, el nuevo edificio permitirá mejorar la accesibilidad y calidad de los servicios sanitarios que se prestan a los vecinos de Piélagos y su entorno.

El municipio está encuadrado en la Zona Básica de Salud (ZBS) Bajo Pas que, con 19.595 personas adscritas, cuenta con el Centro de Salud de Renedo de Piélagos como de referencia asistencial, aunque también dispone de consultorios médicos en Puente Viesgo, Parbayón, Boo de Piélagos, Puente Arce, Vargas y Zurita.