Reinosa alcanza los 32,6 grados esta mediodía

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Reinosa ha alcanzado los 32,6 grados centígrados a las 12.10 horas, la máxima temperatura registrada en Cantabria en lo que va de martes, seguida de Fuente Dé (Camaleño), con 31,8 ºC; Polientes (31,1ºC), Cubillo de Ebro (29,4ºC) y Tresviso (29ºC).

A su vez, Reinosa ha registrado la temperatura más baja de la región, con 12,9 grados a las 8.00 horas, y se ha situado en la novena posición del ranking de mínimas nacional, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología consultados por Europa Press.

Y es que Cantabria permanece en alerta naranja (riesgo importante) por temperaturas máximas, que pueden alcanzar los 39 grados en la Cantabria del Ebro y lo 37 grados en Liébana, desde las 13.00 y hasta las 21.00 horas.

Además, la región está en aviso amarillo (riesgo) por tormentas en estos puntos, junto al centro y el valle de Villaverde, de 14.00 a 22.00 horas, que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo.