Reinosa registra la sexta mínima del país con -3,4 grados

SANTANDER 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Reinosa ha registrado en la mañana de este domingo, a las 8.50 horas, la sexta temperatura más baja del país, con -3,4 grados centígrados, al empatar con la localidad de Cuéllar (Segovia).

En concreto, la capital campurriana se ha colado en la lista de los lugares donde más frío ha hecho en España por detrás de Martinet, en Lleida, con -5,4ºC; Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), con -5,2ºC; Vall de Bol (Lleida), con -5,2ºC; Benasque (Huesca), con -4,9ºC; y Esterri d'Àneu (Lleida), con -4,5ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

A nivel regional, también han destacado las bajas temperaturas de otras localidades como Bárcena Mayor, situada en el municipio de Los Tojos, que ha alcanzado los -0,2 grados centígrados; Villacarriedo, 0,5ºC; Cubillo de Ebro (Valderredible), 1,6ºC; y San Felices de Buelna, 2ºC.

Mientras, el litoral ha superado los 10ºC con Santander alcanzando la máxima de la comunidad con 11,1 marcados a las 1.30 horas, seguido de Castro Urdiales (10,9ºC). Ya por debajo de las dos cifras, se ha encontrado Tama (Cillorigo de Liébana), con 8,8ºC. La mayor temperatura nacional la ha registrado Sabinosa (Frontera), en Santa Cruz de Tenerife, con 19,9ºC.