Reocín une el 10 de octubre el Cross Escolar y el Memorial Celia Barquín, que incorpora una carrera de 5 km

Presentación del Memorial Celia Barquín - G.HERNANDEZ

REOCÍN 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Reocín celebrará el 10 de octubre la V edición del Memorial Celia Barquín Arozamena, que este año incorpora el Cross Escolar y una carrera de cinco kilómetros a la habitual de diez.

El alcalde, Pablo Diestro, y la concejala de Deportes, Margari Martínez, han presentado esta cita junto a los padres de la golfista, Miriam Arozamena y Marcos Barquín.

"Queremos que el Memorial Celia Barquín sea una gran jornada en la que participen deportistas de todas las edades", ha señalado Diestro, quien ha explicado que sumar a la prueba de diez km otra de cinco tiene como fin "potenciar" el memorial y abrirlo a más participantes.

El Cross Escolar se desarrollará en el Parque de la Robleda y comenzará a las 16.00 horas. Se iniciará con la categoría 'Pitufitos' (nacidos a partir de 2022) hasta los 'Alevines' (2014 y 2015). Y a las 18.00 horas será el turno de los adultos, con las carreras de 5 y de 10 km.

El recorrido será llano, con salida desde La Robleda hasta la rotonda del restaurante de la finca para volver de nuevo al parque.

En la modalidad de cinco kilómetros los corredores deberán dar dos vueltas al circuito, y en la carrera de diez serán cuatro, ha explicado el Consistorio en nota de prensa.

Las inscripciones para participar en el Memorial Celia Barquín se abrirán este martes, 1 de septiembre, en https://www.gedsports.com/race/v-memorial-celia-barquin-10-k...

Mientras, las del Cross Escolar se pueden realizar a través del correo casaculturadepuentesanmiguel@yahoo.es