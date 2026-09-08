Rescatado en helicóptero un senderista holandés de 76 años por una indisposición en Picos de Europa

Helicóptero del Gobierno de Cantabria en un rescate - 112

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero y bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado a un senderista holandés de 76 años aquejado de una indisposición física en Picos de Europa.

El suceso ocurrió este lunes y el hombre fue trasladado en vehículo 4x4 hasta una zona despejada que permitía la toma de tierra de la aeronave para su atención en zona.

Una vez valorado y realizada la atención de urgencia, fue evacuado, bajo supervisión médica, hasta el aeropuerto Seve Ballesteros, donde esperaba una ambulancia de 061 que le llevó al Hospital Valdecilla, según informa el 112 en su cuenta de X.