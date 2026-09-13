El helicóptero rescata a un senderista madrileño desorientado en una canal de Garabandal

Rescatado en helicóptero un senderista madrileño desorientado en una canal de San Sebastián de Garabandal - 112 CANTABRIA

SANTANDER 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo medicalizado del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta tarde a un senderista, de 27 años y procedente de Madrid, que se encontraba desorientado en el entorno de la Canal de la Vega, en San Sebastián de Garabandal (Rionansa).

El Centro de Atención de Emergencias 112 ha recibido la llamada de aviso pasadas las 14.30 horas y ha movilizado hasta el lugar a la aeronave del Ejecutivo.

Una vez en la zona, el médico y el rescatador han atendido al joven, según ha informado el Servicio de Emergencias.

Tras ello, ha sido llevado al helicóptero y trasladado hasta el aeropuerto Seve Ballesteros, donde esperaba un equipo del servicio sanitario 061 que lo ha llevado en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.