Rescatan al conductor de una hormigonera tras caer 50 metros hasta el río Asón - 112 CANTABRIA

SANTANDER 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del parque de Laredo del Gobierno de Cantabria han rescatado esta tarde al conductor de una hormigonera tras salirse de la vía y caer unos 50 metros desde la carretera autonómica CA-256 hasta el río Asón, entre las localidades de Ramales de la Victoria y La Gándara de Soba.

El hombre, que había podido salir del camión por sus propios medios, ha sido evacuado en camilla hasta la UVI móvil que esperaba para trasladarle al hospital debido a los traumatismos que ha sufrido.

El Servicio de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado hasta el lugar a los bomberos pejinos y la UVI de Astillero, así como a sanitarios del Centro de Salud de Ramales de la Victoria, Guardia Civil de Tráfico y Agentes del Medio Natural, según ha informado a través de su perfil en la red social X.