Los rescates en Cantabria crecieron casi un 40% este verano, hasta los 169

Archivo - Rescate del helicóptero de Cantabria en Picos de Europa - 112 - Archivo

El incremento más notable se produjo en junio, con un 141%

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria realizó un total de 169 rescates en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, lo que supone un incremento del 39,6% respecto al 2024, con 48 intervenciones más.

También creció casi un 5% el número de llamadas al 112 para notificar incidencias, con lo que pasaron de 106.500 entre junio y septiembre de 2024 a 111.765 este 2025.

Junio fue el mes en el que se produjo en incremento porcentual más notable, tanto de llamadas (+11,9%) como en rescates, que se dispararon un 141%. Le sigue septiembre con un 50% más de rescates, y julio con un 41% más.

Es por ello que, como novedad, el Gobierno de Cantabria ha aumentado las fechas de referencia para contabilizar los datos del servicio de emergencias de la época estival, fruto de la "gran afluencia" de turistas en este periodo, pues hasta ahora se tenía en cuenta el comprendido del 15 de junio al 15 de septiembre.

Así lo ha explicado este miércoles la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, que ha presentado el informe sobre el balance de actividad de los equipos de emergencias durante el verano 2025 en una rueda de prensa acompañada por la directora general de Seguridad y Protección Ciudadana, Mónica Escobedo; y el director del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), Samuel Ruiz.

La consejera ha trasladado a la población el mensaje de que los servicios de emergencia "no se cobran" --"no quiere decir que sean gratis", ha apostillado--, a excepción de "imprudencias o negligencias" que a su juicio "tienen que tener una consecuencia".

Sin embargo, ha indicado que este verano no ha habido casos y no hay ningún expediente abierto.