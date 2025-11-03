Retirado un nido de avispa asiática construido a 15 metros de altura en un árbol de Laredo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han retirado este lunes un nido de avispa asiática construido a 15 metros de altura en un árbol de Laredo.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, el nido era de gran tamaño, y al estar situado a 15 metros, los efectivos han tenido que acceder hasta él en una autoescala.

La actuación ha contado con la colaboración de la Policía Local, que ha cortado la calle para facilitar el posicionamiento del camión de bomberos.