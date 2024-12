Revilla anuncia que tendrá sucesor en "abril o mayo" y exige que no se formen "bandos" en el PRC

SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha confirmado que no volverá a presentarse a las elecciones a la Presidencia de Cantabria y ha anunciado que el partido celebrará en "abril o mayo" de 2025 un congreso en el que la militancia elegirá al candidato.

Lo que aún "no ha decidido" es si seguirá siendo secretario general del partido hasta que termine la legislatura, algo que ha dicho que no estaba en sus planes pero podría hacer si los miembros del partido se lo piden de forma unánime, además de que cree que puede servir para "hacer de una especie de templagaitas" y conducir el proceso electoral para elegir a su sucesor ante la que "se viene encima".

En este sentido, ha dado "total libertad" a los candidatos que quieran presentarse y ha avanzado que no se decantará por ninguno, pero ha exigido que no se formen "bandos" ni se genere un "espectáculo" con críticas entre los propios regionalistas, porque "estaríamos perdidos".

"No me podéis hacer esto. No me lo merezco", ha dicho este domingo en la tradicional comida de Navidad del PRC, en la que ha dado un discurso centrado en la etapa que "acaba" para él por "razones biológicas", ya que el próximo mes de enero cumplirá 82 años.