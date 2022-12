Revilla aspira a ganar las elecciones y no descarta repetir pacto con PSOE pero tampoco se "cierra" al PP

Avanza que en la lista del PRC "irán prácticamente los mismos" que en la candidatura anterior



SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha señalado que aspira a ganar de nuevo las elecciones en mayo de 2023 y que podría repetir, como en esta legislatura, un pacto de gobierno con el PSOE, pero los regionalistas "tampoco nos cerramos al PP".

"No decimos con quién vamos a pactar pero sí con quien no", ha dicho aludiendo por ejemplo a Vox, con quien "no haríamos pactos nunca" porque "está en las antípodas de nuestro partido".

En una entrevista emitida este domingo por RNE y recogida por Europa Press, Revilla ha considerado que lo importante de los pactos es que se hagan "con serenidad" y den "estabilidad". De hecho, cree que el "pecado original" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es que ha promovido un pacto "antinatural".

El jefe del Ejecutivo regional considera que el Gobierno central "está cumpliendo" en lo que respecta a los compromisos con Cantabria --como el pago de la deuda de Valdecilla o los avances en el AVE-- pero no está "tan contento" con otros asuntos que ha promovido a nivel nacional, algo que achaca a sus socios.

Al hilo ha recordado que el PRC fue el único partido estuvo a favor en la primera votación de investidura de Pedro Sánchez, pero no lo hizo en la segunda al incluir como socio a Podemos y los apoyos de Bildu y ERC, que "intuíamos que iban a tener contrapartidas".

"Votamos que no, con gran disgusto de Pedro y con amenazas incluso en Cantabria de que nuestro socio se iba del Gobierno. Pues que se vayan, pero el partido tiene unos principios muy claros", ha sentenciado Revilla, insistiendo en que "ese cóctel" de apoyos era "infumable" y se vaticinaba que "no iban a dar gratis esos votos". "Se está demostrando ahora que eso tenía contrapartidas. Para nosotros era imposible".

De hecho, cree que esos pactos van a tener un "coste" electoral aunque, eso sí, el presidente cántabro ha valorado positivamente que el Gobierno ha conseguido que la situación en Cataluña en torno al independentismo sea "mejor" de lo que era durante el mandato de Mariano Rajoy, y también que a Pedro Sánchez "le ha tocado la peor coyuntura de la historia".

NÚMERO DOS DEL PARTIDO

Y respecto a su partido, Revilla ha señalado entre sus fortalezas que es "previsible" a la hora de posicionarse respecto a los temas a debate y que está "muy unido". "No tenemos desde hace mucho tiempo ningún escándalo".

Así, y aunque no ha confirmado si Paula Fernández será la número dos del partido en la candidatura que el PRC presente a las próximas elecciones autonómicas, sí ha dicho que en la lista "irán prácticamente los mismos que en la anterior", porque cree que han "configurado un grupo muy sólido".

Y de hecho, Paula Fernández fue la que ocupó el segundo puesto en la anterior ocasión. "Naturalmente Paula es un soporte de este partido y de este Gobierno", ha dicho Revilla, señalando además que la ley electoral obliga a que la lista sea equitativa en cuanto a hombres y mujeres.

La lista la completaron entonces los primeros puestos el ya fallecido Rafael de la Sierra (en el número 3), los alcaldes de Polanco y Torrelavega, Rosa Díaz y Javier López Estrada (4 y 5), la diputada Emilia Aguirre (6) y el consejero Guillermo Blanco (7).

Revilla ha señalado que se encuentra "con mucha fuerza" para presentarse a la reelección y encarar una legislatura que "se presume complicadísima", uno de los motivos por los que decidió volver a ser el candidato del PRC. Además, "existe un riesgo de que perdamos las elecciones si yo no voy", ha reconocido.