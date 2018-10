Revilla aún no tiene fecha para la reunión con Pedro Sánchez

Publicado 06/07/2018 14:05:17 CET

SANTANDER, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha indicado que aún "no hay" fecha para su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que planteará "todas las reivindicaciones que había ya planteadas con Mariano Rajoy".

Revilla ha indicado que, antes de ese encuentro con Sánchez, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, vendrá a Cantabria para reunirse con él y mantener una "reunión preparatoria" previa a la que Sánchez.

Aunque la ministra ya tiene un documento con todas la peticiones del Gobierno de Cantabria, el presidente regional ha señalado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación que espera que Batet le adelante las cosas "a las que me van a decir que sí y a las que me van a decir que no".

En cualquier caso, Revilla ha asegurado que pedirá a Sánchez "todas las reivindicaciones que había planteadas con Mariano Rajoy". "Todas y hasta la última, para que las cumplan", ha apostillado el presidente cántabro.

Así, Revilla ha detallado que le pondrá encima de mesa algunas reclamaciones "evidentes" como el pago de las obras del Hospital Valdecilla y la Fundación Comillas peor también le pedirá mayores recursos para la dependencia y le reclamará la "deuda" del Ministerio de Educación por la implantación de la LOMCE.

"Es decir que todo lo que planteamos con Mariano Rajoy se lo vamos a plantear a este", ha añadido el presidente, que a todo ello ha sumado también la llegada del AVE a la comunidad autónoma, que es "la prioridad absoluta de Cantabria, del PRC y de Miguel Ángel Revilla de toda la vida".