Revilla avanza acuerdo con Gobierno que "resuelve" el problema del agua para el arco de la Bahía este verano y sin coste

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha avanzado este martes que se ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno central que "resuelve el problema" del abastecimiento de agua a Santander y el arco de la Bahía durante este verano y "sin ningún coste para Cantabria".

Así lo ha adelantado Revilla en el Parlamento regional durante su intervención en el debate del estado de la región, en el que, sin embargo, el presidente no ha dado más detalles de este acuerdo, alcanzado, según ha dicho, ayer y que "se conocerá muy pronto".

Ha indicado que la fórmula acordada va a permitir la transferencia de agua necesaria para asegurar el abastencimiento de Santander y el arco de la Bahía durante el verano y sin ningún coste para Cantabria. "No digo más pero alguno tendrá que rectificar", ha aseverado Revilla.

Así lo ha dicho en alusión a aquellos que ayer, en el debate en el Pleno de una iniciativa sobre la problemática del agua, pronosticaban que Cantabria no recibiría nada de la reclamada transferencia de los 4,99 hectómetros cúbicos de agua del pantano del Ebro para abastecer a Santander y el arco de la Bahía y afirmaban que a la comunidad no se le daba "nunca nada" y se la tenía "manía".

"No, no es que nos tengan manía. Es que no somos muchos y en política pues los votos pesan más los de grandes comunidades que un territorio con 581.000 (habitantes) y por eso es muy importante que haya un Gobierno reivindicativo, muy importante, cosa que aquí hay ¿eh?. Hay un Gobierno reivindicativo y un presidente reivindicativo constantemente", ha afirmado.