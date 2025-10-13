Revilla de Camargo acogerá la IX Jornada Solidaria de Mediación el 24 de octubre

CAMARGO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Empresas de Camargo, situado en Revilla, acogerá el viernes 24 de octubre la IX Jornada Solidaria de Mediación bajo el título 'Prácticas restaurativas y Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC): innovación y humanización en la resolución de conflictos'.

En horario de 9.00 a 15.00 horas, este foro contará con profesionales de primer nivel, casos prácticos, mesas redondas y experiencias reales para aprender a gestionar mejor los conflictos, según ha informado el Consistorio.

La inscripción es de 45 euros, con una tarifa reducida de 25 euros para estudiantes, desempleados, empadronados en Camargo, jubilados, socios de AMECAN y miembros de diversos colegios profesionales.

Los fondos obtenidos con las matrículas se destinarán a la creación de un 'Rincón de la Convivencia' en la biblioteca de un centro educativo del municipio de Camargo, una actuación que ya ha sido implantada en los CEIP Matilde de la Torre (Muriedas); Mateo Escagedo (Cacicedo) y Juan de Herrera (Maliaño).

El encuentro se iniciará con una mesa inaugural integrada por la consejera de Presidencia, Justicia y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia; la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Mediación de Cantabria (AMECAN), Carmen de Albert Roca-Sastre; el alcalde de Camargo, Diego Movellán; y la concejala de Servicios Sociales, Silvia del Castillo.

Tras la apertura, el exmagistrado y experto internacional en derecho penal, derechos humanos, mediación y justicia restaurativa, Manuel Morán, será el encargado de la ponencia 'Procedimientos restaurativos: el precio del dolor' y, a continuación, el presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, José Arsuaga, abordará la 'Experiencia judicial con los MASC en Cantabria'.

Por último, esta novena edición ofrecerá la intervención del abogado y mediador Daniel Bustelo Eliçalde-Uriol, que se centrará en 'Las emociones en la sala de mediación'. Con más de cuatro décadas de experiencia, Bustelo -que desarrolló su carrera en España entre 1990 y 2018- es una de las figuras más reconocidas en el ámbito de la mediación emocional.

Así lo ha presentado este lunes el alcalde, quien ha detallado el contenido de la jornada junto al coordinador del Servicio de Mediación en el municipio, David Ceballos, y a la concejala de Inclusión Social.

Esta iniciativa, organizada por la Asociación de Mediación de Cantabria (AMECAN) junto al Ayuntamiento, según Movellán, "se ha consolidado como un referente autonómico en el ámbito de la mediación". En este sentido, el regidor ha apuntado que el Consistorio "persigue abrir espacios de reflexión, formación e intercambio".

El alcalde ha recordado que Camargo fue reconocida como la primera Ciudad Mediadora de Cantabria, un distintivo que "refleja el compromiso firme de este Ayuntamiento con la cultura del diálogo, la resolución pacífica de conflictos y la convivencia", ha dicho.