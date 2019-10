Revilla censura a Torra y pide calma: "Espero que el suflé de la indignación vaya disminuyendo"

Publicado 16/10/2019 13:22:07 CET

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha censurado hoy la "irresponsabilidad" del presidente de Cataluña, Quim Torra, animando a la que gente se manifieste tras la sentencia del 'procés', al tiempo que ha pedido "calma" ante una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución en dicha comunidad autónoma.

"Yo ahora diría que un poco de calma, de sosiego; con las cosas en caliente no es bueno adoptar decisiones duras. Porque espero que el suflé de esta indignación de una parte de los catalanes vaya disminuyendo y que, en el caso de que en el futuro siga habiendo contestación, sea una pacífica".

Así se ha pronunciado hoy Revilla a preguntas de la prensa sobre los disturbios en Cataluña desde que el pasado lunes se conociera la sentencia condenatoria contra los 12 líderes independentistas en el marco del 'procés'.

El jefe del Ejecutivo cántabro ha reconocido que está "muy preocupado", pero más que por los disturbios que desde hace tiempo protagoniza "un numeroso colectivo de gente violenta" de organizaciones "más o menos legales y algunos incluso ilegales", por el papel que está jugando la Generalitat y más concretamente su presidente, del que ha censurado su "irresponsabilidad" en el "daño" de esas imágenes que se pueden ver por todo el mundo.

"Es una imagen terrible: con lo que cuesta crear imagen positiva de un lugar, cómo se puede echar todo al traste", ha lamentado Revilla.

El cántabro también ha opinado que el hecho de que no haya una "condena clara y contundente" de estos hechos por parte de Torra "demuestra qué alucinaciones tiene, donde pone por delante sus intereses de fanatismo de lograr la independencia a cualquier precio, antes que la imagen de una tierra que da de comer a muchas personas y que perder esa imagen, que cuesta muchísimo luego recuperarla".

Así, a Revilla lo que más le "alarma" es "ver que hay insensatos gobernando que no se dan cuenta de que esto hay que pararlo; y de que los primeros interesados en pararlo son ellos" porque la situación "está afectando gravemente a cantidad de industrias, comercios, viajeros...", ha enumerado.

"Yo me quedo perplejo: es la valoración que hago no solo pasotismo sino de las declaraciones del presidente animando a que la gente se manifieste", ha comentado Revilla, para quien la manifestación "pierde toda su razón" cuando altera la vida de los demás. "Y eso tendrían que tenerlo presente, en primer lugar, los representantes de ese territorio".

Revilla ha remarcado que no se imagina ningún otro lugar de España donde el presidente de una comunidad autónoma "actúe de una manera tan insensata, originando tanto deterioro de la imagen de un territorio".

155

Cuestionado sobre si se cumplen las condiciones para aplicar el artículo 155, el presidente ha considerado que es necesario tener "mucha mano izquierda en este tema. Hay gente que viendo esto dice que vaya la Legión...".

En su opinión, se trata de un tema "complicado que necesita una mesura", como "mesurada" ha sido la sentencia del 'procés', que no ha ido "a los máximos", ha recordado.

Tras apuntar que en el contexto europeo hay que "hacer bien las cosas", Revilla ha dicho que él es partidario de "actuar" si existe un peligro de que se altere la paz ciudadana y se vulnere la Constitución, lo que no está sucediendo "de momento".

Al respecto, ha sostenido que lo que está ocurriendo era "más o menos previsible, que hubiera unas actuaciones que estaban ya programadas, porque todo el mundo preveía una sentencia de este corte".

En este sentido, el presidente espera "que esto vaya amainando y que contribuyan a ello los dirigentes catalanes por su propio interés, por el del pueblo al que representan".

En cualquier caso ha apuntado que el Gobierno de España tiene en este momento "instrumentos" e "información suficiente para saber lo que tiene que hacer" y ha confiado en que "actúe en consecuencia".

Una "cosa muy positiva y de valorar" a juicio de Revilla es la actuación durante los altercados de los Mozos de Escuadra, que "se han puesto, como es lógico, al servicio del Estado y han actuado con absoluta contundencia, lo mismo que hubiera sido la Guardia Civil o la Policía Nacional".

Para el regionalista, ello es una "garantía de que el Estado de Derecho funciona" y un dato "muy positivo" puesto que a este organismo "en anteriores ocasiones no le he visto yo actuar de la manera que le he visto estos días", ha comentado.