Revilla cree que el Gobierno central va a tener que volver al 155 en Cataluña

Cree que en Cataluña se está "en el filo de la desobediencia" y es partidario de aplicarlo cuando se pase "de las palabras a los hechos"

SANTANDER, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), cree que "otra vez" va a producirse un "choque de trenes" entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña por las aspiraciones soberanistas y las "tesis" de "ruptura con España" de Quim Torra y sus afines y se "teme" que "probablemente" el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenga que "poner encima de la mesa" el artículo 155 de la Constitución.

"Si no hay una rectificación, no le queda más remedio a este Gobierno y a cualquiera. Este no es un tema de PSOE ni de PP. No hay ningún gobierno serio en un país que tolere que las leyes, mientras no se cambien, no se cumplan", ha afirmado Revilla en una entrevista realizada este lunes en OndaCero, recogida por Europa Press.

De hecho, el presidente cántabro es partidario de que se vuelva a aplicar el 155 una vez que en Cataluña se "empiece a pasar de las palabras a los hechos". "En el momento de que haya una resolución de un tribunal y no la acaten tendrán en ese momento que volver a resucitar el 155 y aplicar el reglamento a quien haya vulnerado la Ley", ha añadido.

Para Revilla, en Cataluña se está hasta ahora "en el filo de la desobediencia" y se convertirá en delito cuando haya un incumplimiento de las leyes que emanan de la Constitución y del Estado.

El presidente cántabro no considera que el problema catalán tenga pinta de solucionarse y ello pese a que, a su juicio, Sánchez "ha hecho lo correcto" cuando ha recibido a Torra para explicarle que no puede saltarse las leyes.

NO VE UN "FLEXIBILIDAD" EN TORRA PARA "LLEGAR A UN ENTENDIMIENTO"

Revilla ha explicado que pensó que con esta actitud de Sánchez y con la creación de la comisión bilateral Estado-Generalitat, los independentistas "a lo mejor entraban por la senda del raciocinio" pero cree que ahora la situación está "peor" y "no ve una flexibilidad para llegar a un entendimiento", lo que tendrá "consecuencias muy graves" para Cataluña y para el resto de España.

El presidente cántabro considera que Torra es un personaje "muy, muy radical", con "rasgos de xenófobo" y al que ha descrito como un "testaferro" de Carles Puigdemont, su antecesor al frente de la Generalitat.

VATICINA UN OTOÑO POLÍTICO "MUY CALIENTE"

Para Revilla, este asunto es uno de los tres factores que hacer prever que va a ser un otoño "muy caliente" en el panorama político.

Otro de los factores que le hace tener este presagio es la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de 2019. Y es que, a su juicio, cuando falta un año o menos para las elecciones --como ocurre ahora-- los partidos políticos siempre "entran en celo", intentan sacar "lo máximo posible" y deteriorar, también "lo máximo posible" a los rivales.

A juicio del presidente cántabro se trata de una "constante en política". "El que gobierna intenta demostrar que lo está haciendo bien y el que está en la oposición, aunque tenga esa percepción, no lo dice porque hay que ganar las elecciones y tiene que ser en base a decir: yo soy mejor que el que está en el Gobierno", ha señalado.

Y como el tercer factor que permite presagiar este otoño "caliente", es la minoría del Gobierno de Sánchez, algo que va a hacer muy "complicado" aprobar los Presupuestos y todo aquello que "no vaya por decreto ley".