Revilla cree que una mayoría de los partidos de derecha no sería "una buena solución para España"

El presidente de Cantabria y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, ha esperado que, en las elecciones del próximo 28 de abril, "no se dé" una mayoría de los partidos de derecha porque no sería "una buena solución para España". En este sentido, ha subrayado que su partido es "ferviente defensor de la descentralización".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Revilla ha considerado que una mayoría de los tres partidos de derechas no sería "una buena solución para España" y, por ello, ha afirmado que espera que "no se dé". No obstante, ha insistido en que "hay que respetar el resultado de las urnas".

En cualquier caso, ha apuntado que "ahí hay fuerzas que están en las antípodas" de su partido, que es "ferviente defensor de la descentralización" que recoge la Constitución y que, "con algunos defectos, ha traído a España los mejores años de su historia".