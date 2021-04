Revilla critica la "confusión" y los "vaivenes" con la vacuna de AtraZeneca y defiende su eficacia

El presidente cántabro es partidario de que se administre la segunda dosis a los que ya han recibido la primera

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha criticado la "confusión tan grande" y los "vaivenes" generados en relación a la vacuna AtraZeneca, ha defendido su "eficacia" y se ha mostrado partidario de administrar la segunda dosis a aquellos que ya tienen una para alcanzar la "inmunidad total".

"Es una confusión tan grande, hay tanto opinador de última hora... Yo no entiendo estos vaivenes, unos que sí, unos que no... Yo tengo la seguridad que es una gran vacuna", ha valorado Revilla a preguntas de la prensa este jueves, en el Palacio de La Magdalena, sobre la propuesta del Ministerio de Sanidad a las CCAA de vacunar con AstraZeneca solo a los mayores de 60 años.

"Está demostrado que la vacuna es eficaz", ha afirmado Revilla, que se ha referido al Reino Unido como "un país serio" que está "colocando a todo el mundo" la vacuna AstraZeneca y "con unos efectos muy positivos".

"El 40 por ciento de los británicos están vacunados con esa vacuna", ha señalado el presidente, que ha indicado que Reino Unido ha pasado de los 1.000 casos de incidencia registrados hace dos meses y medio como consecuencia de la cepa británica a estar por debajo de los 80 a día de hoy.

"¿Alguien piensa que le iban a colocar esta vacuna a la 'Reina Madre'?", ha añadido Revilla, que también ha señalado que el primer ministro británico, Boris Johnson, se la ha administrado.

De esta forma, Revilla ha insistido en la necesidad de vacunar y utilizar AstraZeneca porque el riesgo es "escaso" y los beneficios son "grandes".

Asimismo, se ha preguntado "¿qué hacemos ahora con los que se han vacunado jóvenes y con la segunda vacuna?". Para Revilla es un "mundo de contradicciones" y en Europa y en España tendría que haber "un organismo que dejara estas cosas claras".

"Que no estuviésemos cada día con una noticia distinta en función que un experto u otro opina que tiene ciertos riesgos", ha criticado el presidente, que defiende que "hay que tirar para adelante y hay que vacunar" y a partir de mayo "desconfinar España y preparar un verano más o menos normal, y volver a recuperar el ritmo económico".

Cuestionado sobre qué va a suceder con las personas que solo tienen una dosis, Revilla ha señalado que la competencia sobre este asunto es de Sanidad, que es quien tiene que "aclarar" este asunto.

"Me parecería tremendo que aquellos que se han puesto una primera dosis no les pongan la segunda porque hubiéramos tirado un montón de vacunas que no hubieran servido para nada", ha valorado Revilla, que espera que "se rectifique" y aquellos a los que se les ha administrado una dosis se les aplique la segunda para "completar el proceso de inmunidad total".