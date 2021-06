Revilla destaca el "comportamiento ejemplar" de la comunidad educativa y la presencialidad como "un acierto"

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha reconocido el "comportamiento ejemplar" del conjunto de la comunidad educativa ante el "reto sin precedentes" planteado por la pandemia de la Covid-19 y ha asegurado que la apuesta de Cantabria por la presencialidad en las aulas ha sido "un acierto".

Según ha dicho en la clausura oficial del curso académico 2020-2021, que ha tenido lugar en el colegio Malacoria de Ibio (Mazcuerras), coincidiendo con la graduación del alumnado del sexto de Primaria de este centro, esa apuesta que hizo en septiembre Cantabria, junto con otras cuatro comunidades (País Vasco, Navarra, Extremadura y Castilla y León), ha traído buenos resultados en términos educativos y de socialización para el alumnado y no ha provocado un repunte significativo de la incidencia en el ámbito escolar, ya que en ningún caso ha llegado a superar el 2% de aulas en cuarentena.

Concretamente, el momento más delicado se vivió el pasado 2 de febrero, cuando hubo en la región 48 aulas confinadas de las 2.654 existentes en la Comunidad Autónoma (el 1,81%), mientras que a día de hoy tan solo son siete las clases afectadas (el 0,26%).

Revilla ha felicitado el compromiso colectivo de la comunidad educativa y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con un sector "imprescindible" para la sociedad, "porque es el futuro".

Asimismo, ha reivindicado el esfuerzo presupuestario y organizativo que ha realizado este curso la Administración educativa, que se mantendrá en el futuro mientras persista la necesidad.

"Hemos gastado mucho dinero este año en educación y sanidad y lo vamos a seguir gastando, porque la mejor inversión es la que se hace en educación, ahí está la clave de todo", ha enfatizado.

Sobre la pandemia, ha señalado que la evolución en Cantabria es muy favorable y ha augurado un "buen verano", si bien ha apelado nuevamente a la prudencia y al cumplimiento de las medidas de seguridad hasta que no se consiga la inmunidad de grupo.

Por último, Revilla ha felicitado a los alumnos graduados del Colegio Malacoria y a sus familias, al igual que ha hecho la consejera de Educación y Formación Profesional, Marina Lombó, quien en su intervención ha profundizado en el agradecimiento a la comunidad educativa "por haber hecho de la educación una constante en medio de la incertidumbre, especialmente en los peores meses del confinamiento.

La consejera ha dirigido su felicitación a los más de 11.000 docentes y 90.000 alumnos cántabros, a los equipos directivos de los más de 300 centros educativos, a los coordinadores Covid --"una de las claves del éxito de este curso"--, a los sindicatos, al personal de las consejerías de Educación y Sanidad, a los ayuntamientos y al resto de actores que conforman el "universo" educativo.

"Ha sido el curso más difícil que hayamos conocido y, efectivamente, no ha estado exento de dificultades, muy al contrario; pero acaba ya y la comunidad educativa lo ha aprobado con nota", ha señalado.

Lombó ha puesto en valor el esfuerzo del Gobierno de Cantabria para garantizar en todo momento la presencialidad y la seguridad del alumnado y el profesorado con protocolos, planes de contingencia y corredores educativos que, a la vista de los resultados, se han demostrado "plenamente eficaces".

Asimismo, ha hecho hincapié en el refuerzo de la plantilla docente con casi 500 nuevos efectivos para reducir los grupos y en el sistema de sustituciones en 24 horas, que ha asegurado en todo momento la continuidad del aprendizaje.

Para finalizar, la titular de Educación ha hecho un adelanto de cómo será el próximo curso escolar, "mejor y más fácil de llevar que este. Recuperaremos, poco a poco, la vida habitual de los centros, las actividades compartidas, el alboroto de los patios y la alegría de las excursiones", ha afirmado.

También han asistido, entre otros, la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones; el presidente del Parlamento, Joaquín Gómez; concejales del Ayuntamiento de Mazcuerras; el presidente del Consejo Escolar, Eduardo Ortiz; altos cargos de la Consejería de Educación y Formación Profesional; el director del colegio, José Ramón Fernández, y miembros de su comunidad educativa.

En el transcurso de la ceremonia Revilla y Lombó han entregado a los 19 alumnos y alumnas de sexto de Primaria y a su tutora, María Gloria Rueda, un diploma y un ramo de flores, respectivamente, en reconocimiento a la responsabilidad demostrada a lo largo del curso.

La nota musical la han puesto estudiantes del Conservatorio de Música de Torrelavega, que han interpretado piezas de Leonard Cohen ('Hallelujah'), Bruno Colais ('Vois sur ton chemin') y Michael Jackson ('We are the world').