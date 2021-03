Revilla destaca la "solidez" de su Gobierno y cree que las "turbulencias" políticas son "secundarias"

Opina que a los ciudadanos les "traen sin cuidado" las mociones de censura y que sus prioridades son la pandemia y la economía

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha destacado la "solidez total" de su Gobierno de coalición PRC-PSOE y ha considerado que las "turbulencias" políticas son materias "absolutamente secundarias" para los ciudadanos en el actual contexto de pandemia.

Así ha respondido este viernes el presidente a preguntas de la prensa sobre las mociones de censura presentadas por el PSOE y Ciudadanos en Murcia y el PSOE en Castilla y León, y la ruptura del pacto de Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP-Cs).

"No sé lo que pasó en Murcia, no sé lo que paso en Madrid, nosotros lo que podemos garantizar es que el Gobierno de Cantabria es un Gobierno de una solidez total", ha sentenciado Revilla, asegurando que en la comunidad autónoma "ni en el horizonte próximo, ni mediano, ni lejano habrá ninguna turbulencia política, porque no nos lo podemos permitir de ninguna manera".

"La gente no nos está pidiendo ahora barullo", ha opinado tras incidir en que la "gran preocupación" de la población ahora es la situación sanitaria y hay "dos prioridades", que son acabar con la pandemia "como sea" y relanzar la economía. "Cualquier otra cuestión ni lo entienden ni lo aprueban" los ciudadanos, ha opinado.

Por ello, se ha mostrado "desolado" y "descolocado" con el revuelo político que han causado las mociones, que van a dar lugar a "dos meses de televisión y programas poniéndose unos a otros a partir" y "mientras tanto no hemos acabado con la pandemia, mientras tanto no llegan las vacunas".

Ese es el objetivo del Ejecutivo cántabro, ha dicho el presidente, destacando su "estabilidad política". "Y que no me hablen de otro tema", ha apostillado.

"Este tema político me tiene descolocado, creo que estoy en la misma línea del que va por la calle, que le trae sin cuidado y que está preguntando por dos cosas: ¿Cuando me vacunan y cuándo empezaremos a levantar cabeza económica". "Esas son las dos cosas que a mi me preocupan, que al Gobierno de Cantabria le preocupan y que creo que le preocupan a los ciudadanos", ha concluido.

Revilla ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación tras la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes para dar a conocer las nuevas ayudas que ha aprobado el Ejecutivo para los sectores afectados por la pandemia, en la que ha estado acompañado por el vicepresidente, Pablo Zuloaga, que se ha pronunciado en la misma línea.

Así, ha añadido que el clima político es de "absoluta normalidad" en la comunidad y que "por encima de los intereses políticos está el interés de Cantabria". Además, ha remarcado que mantener un Gobierno de coalición "exige diálogo, comunicación y mucho respeto entre los socios".

"Aquí estamos el PSOE y el PRC para seguir trabajando e impulsando la acción de gobierno", ha dicho Zuloaga, que ya se pronunció este jueves sobre este asunto y que ha explicado que actualmente "están en juego grandes inversiones que requieren un Gobierno estable y que siga una hoja de ruta clara", como los proyectos que se presentan a la captación de fondos europeos, necesarios para "relanzar la economía".

