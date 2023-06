SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PRC y presidente en funciones de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este viernes que la candidata a la Presidencia, María José Sáenz de Buruaga (PP), sabe que le esperan "cuatro años extraordinarios a poco bien que lo haga porque está todo en marcha", y le ha pedido que sea "fuerte" para no acabar pactando con Vox.

En su discurso en el segundo debate de investidura, Revilla ha afirmado que Buruaga ha llegado "en el momento justo de un buen ciclo: estaba en el momento adecuado en el lugar adecuado", y ha considerado que "hace bien" en solicitar diálogo y "venir con humildad" porque no tiene mayoría para gobernar, lo que es "un reto complicado pero también valiente".

En este sentido, ha asegurado la abstención del PRC en la investidura de la popular para ésta pueda cumplir el compromiso de gobernar en solitario, y le ha pedido que no se deje impresionar por "sus socios (Vox) que están dolidos porque no van a entrar en el gobierno".

Al respecto, ha expresado su "duda" de si Buruaga "va a ser capaz de aguantar, no por problemas que le vaya a crear el PRC, porque vamos a ser leales si cumple lo que ha dicho. Pero ¿qué pasaría si el 23 de julio hay en Madrid una mayoría entre Vox y el PP? A lo mejor recibe la noticia de que hay que pactar aquí y eso no me gustaría; intente evitarlo", ha pedido. "Por parte nuestra no va a tener ningún problema: gobierne sola que es mejor que mal acompañada", ha reiterado.

Por otra parte, Revilla ha denunciado que el PP "miente constantemente" porque "en este Gobierno no hay corrupción", "solo en las empresas y en un funcionario", ha dicho en relación a la trama de las carretera en la Consejería de Obras Públicas, "pero en ningún alto cargo". También "miente deliberadamente", ha continuado, porque el PRC no está en contra de la investigación ni de la auditoría en Obras Públicas anunciada por los populares.

El líder regionalista también se ha referido al acuerdo de investidura, "muy sencillo" y en el que no hay "nada a cambio de algo material" sino de continuar las obras en marcha, como el MUPAC o La Pasiega, y seguir reivindicando las que dependen del Gobierno de España --"han sido cuatro años extraordinarios para Cantabria y los cumplimientos de Madrid no tienen parangón", ha asegurado--. En este sentido ha incidido en la "prioridad" de la conexión con Bilbao.

También se ha congratulado de que Buruaga no piense discriminar a los ayuntamientos en función de su color y mantenga el Fondo de Cooperación Municipal.

"Lo firmado es de sentido común, como dijimos los dos (él y Buruaga), no hay otra trampa ni cartón: la coincidencia con el PP que quiere gobernar en solitario con un PRC que quiere que gobierne en solitario y no con partidos que puedan suponer una involución para Cantabria", ha remarcado Revilla.

Por otra parte se ha referido a "críticas injustas" del PP hacia el anterior Gobierno PRC-PSOE, que ha reducido el paro --junio será "extraordinario" en datos de empleo, ha avanzado-- y aumentado el bienestar. "Tiene una región muy bien situada en empleo y bienestar", ha dicho a Buruaga al respecto.

Igualmente se ha felicitado de que el PP continúe el contrato programa de la UC, pero ha discrepado con su hasta ahora socio de Gobierno, el líder socialista Pablo Zuloaga, en la intención del PP de apoyar también la universidad privada, ya que los regionalistas defienden la colaboración público-privada en todos los ámbitos, también el educativo, donde Revilla ha destacado el impulso que ha dado su Ejecutivo a la escuela rural y la Formación Profesional.

Finalmente se ha referido a la industria, con las electrointensivas que han tenido "un bache" por la crisis, pero un sector donde el BBVA prevé un crecimiento superior a la media del país.

"Lo tiene todo", ha asegurado a Buruaga, señalando además que "la gente quiere invertir" en la comunidad, el impulso al turismo, o la energía, con siete propuestas eólicas con informes favorables o en marcha.