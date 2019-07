Revilla espera una legislatura sin "tensiones" en el nuevo Gobierno PRC-PSOE

Publicado 04/07/2019 14:40:55 CET

Revilla vería una "catástrofe" unas nuevas elecciones pero cree que PRC sacaría dos diputados "seguro"

SANTILLANA DEL MAR, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que espera que "no haya tensiones" esta legislatura en el nuevo Gobierno regional PRC-PSOE y sus miembros "se olviden" de representar a dos partidos.

Así lo ha afirmado al ser preguntado por la prensa su valoración del nuevo equipo del Ejecutivo cántabro que tomará posesión el próximo lunes, formado por cinco consejeros regionalistas y cuatro socialistas.

Revilla ha señalado que este equipo representa un programa con "cosas de un partido y de otro", y lo que hay que hacer es ejecutarle "no poniendo las siglas". "Yo eso en el Consejo de Gobierno no lo admito, somos todos del mismo partido, Cantabria se llama", ha recalcado.

En cuanto a los consejeros, ha precisado que "he nombrado a todos, pero respondo por los míos". No obstante, ha añadido que supone los que ha nombrado "el socio" (el PSOE) respondan también a criterios de solvencia y de conocimiento "de lo que se traen entre manos" y que tiene "muy buenas referencias" de algunos de ellos.

"Ya me encargo yo de ponerlo en marcha que para eso llevo el barco", ha concluido.

DOS DIPUTADOS PARA EL PRC

Por otra parte, y preguntado por los datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) conocidos ayer, ha manifestado que sería una "catástrofe" que se celebraran nuevas elecciones generales, aunque ha considerado que en ese caso el PRC obtendría en ellas dos diputados "seguro". "No quiero elecciones, pero si hay elecciones pues a doblar", ha respondido.

"No preguntéis al CIS, preguntadme a mí que ya os digo cómo va la cosa", ha manifestado tras subrayar que sí hay nuevas elecciones "sacamos seguro dos, eso no hay necesidad de decirlo porque están garantizados".

No obstante, ha reiterado que "tiene que haber un Gobierno", ya que "forzar a la gente a tantas elecciones" puede tener un efecto "imprevisible" en los ciudadanos, además de porque no tener presupuestos en este momento es "una ruina para mucha gente".

En este sentido, ha destacado que si hubiera Gobierno se estarían invirtiendo en Cantabria 135 millones de euros en dependencia, en renta básica y en aumentar los conciertos con las residencias de mayores, "cosas que van directamente a la gente con más problemas". "Es un desastre, 135 millones", ha apostillado.

Además, ha apuntado que a España "le representan 5.000 millones", "muchísimo dinero que no va para hacer polideportivos ni carreteras", sino que es "sobre todo para atender las necesidades más elementales de las personas que más están sufriendo".

Por ello, ha insistido en que "hay que respetar la lista que ha ganado si no hay una alternativa". "Si la hay, pues que la busquen", pero en este caso "no la hay, no hay más que una, que es el que gobierna y quien ha ganado con una diferencia importante".

Así, ha criticado el "partidismo tan feroz" que, según ha dicho no ha conocido "nunca así, de esta manera tan cainita", y ha dicho que lo que tiene que "mover" a las formaciones es "el interés general por encima del partidismo". "En el fondo es: voy a ver si quito al otro para ponerme yo", ha lamentado.

Además, ha aclarado que "es muy lógico" y "muy democrático" hacer pactos "incluso con los que no ganan", pero "cuando no tienes alternativa a quien ha ganado, le tienes que dejar gobernar. Es un principio elemental, si no respetamos ni siquiera eso, la clase política de este país deja mucho que desear", ha sentenciado.