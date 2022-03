Revilla espera que la UE tome medidas para bajar el precio de la energía aunque ve "complicada" una solución

Dice que la situación actual es de "desastre total" y que, con la guerra en Ucrania, "no sabemos en qué va a acabar esto"

SANTANDER, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, espera que la Unión Europea "arbitre medidas" que permitan una rebaja del coste de la energía para evitar que las empresas paren su producción, aunque advierte que la situación actual, marcada por las consecuencias de la guerra en Ucrania y el paro del sector del transporte, tiene una solución "complicada".

De hecho, ha dicho que, transcurrida una semana desde que comenzó el paro por el aumento del precio del carburante, la situación es de un "desastre total" del que ha culpado al presidente ruso, Vladimir Putin, tras la invasión de Ucrania. "No se puede hacer ningún plan ni una previsión así a corto plazo, porque todo depende de lo que esté en la mente de un personaje que ha invadido un país, que está tirando bombas, que está matando a gente, que está originando un caos económico mundial", ha sentenciado Revilla.

El presidente cántabro, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa este martes en la sede del Gobierno, ha lamentado que Putin ha generado "una catástrofe sin precedentes, peor que la del Covid sin duda ninguna", con "cantidad de víctimas" y que además "tiene solución complicada. "No creo que haya nadie en el mundo, salvo la mente de este personaje, que pueda atisbar cómo acabar esto".

Además, en el ámbito económico "se está llevando por delante a cantidad de empresas" en un momento que, tras remitir el pico de la pandemia, "parece que crecíamos ya de una manera sostenida", pero ahora "no sabemos en qué va a acabar esto", ha reiterado.

Por ello, confía en que la UE tome medidas que permitan una rebaja del coste de la energía, porque si no "muchas empresas se van a ver obligadas a parar, habrá muchos ERTEs", sobre todo en las electrointenstivas "que son tan importantes en Cantabria".

En concreto, quiere que Europa "suspenda la referencia del precio de la energía, del gas", como en su día "adoptó esta medida para potenciar las renovables, ya que el gas estaba más alto que el coste de la energía hidroeléctrica, que de la energía nuclear... Pero ahora ese gas está cuatro, cinco veces por encima y esa es la es la referencia para todo el suministro de otras energías, lo cual hace que sea insostenible la producción para muchísimas empresas", ha explicado.

Además de las electrointensivas, advierte que "también va a sufrir mucho el sector primario", pues "la mayor parte" de las materias primas para la alimentación del ganado venían precisamente de Ucrania, y con su coste actual y el precio al que se paga la leche "es imposible producir".

Esto se suma a que, debido al paro del transporte, muchos camioneros no están recogiendo la leche. "Si encima además ahora la tienen que tirar porque los camioneros no salen porque los costes que tiene el carburante no cubren los transportes, pues estamos en una situación en que es muy preocupante y sin que podamos atisbar una solución ni a corto ni a medio plazo", ha opinado Revilla.