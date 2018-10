Revilla y Javier Fernández apuestan por reforma de la Constitución pero no creen que pueda ser ahora

Publicado 20/07/2018 14:17:36 CET

Revilla lo ve "imposible" porque no hay consenso "mínimo" y Fernández tiene "muchas dudas" de hacerlo "en pleno desafío soberanista"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el de Asturias, Javier Fernández, se han mostrado este viernes partidarios de reformar la Constitución aunque han dudado de que este sea el momento adecuado para hacerlo.

Así lo han señalado ambos este viernes en Santander, en sendas conferencias, dentro del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 'Los desafíos de organización y financiación en el Estado Autonómico. ¿Reforma o colapso?'.

En su ponencia, Revilla ha opinado que sería "absolutamente necesario" reformar la Constitución Española porque, en ella, "hay cosas que cantan", pero ve "imposible" emprender esa tarea en estos momentos porque no hay el clima de consenso "mínimo", y menos el que dio lugar a la Carta Magna de 1978.

Para el presidente cántabro "nunca ha habido menos consenso" que ahora y ha ironizado con el hecho de que el único consenso que se ha conseguido en los últimos tiempos ha sido "contra el PP" en la moción de censura para expulsarle del Gobierno de España, como finalmente ocurrió.

En su intervención, ha opinado que, en estos momentos, España es un "puzzle que no hay manera de montarlo" y, por ello, ha considerado que, respecto al debate sobre reformar o no la Constitución, se está viviendo "una situación diabólica" ya que por un lado "todo el mundo" aboga por modificar la Carta Magna pero, por otro, "no hay nadie que consiga un consenso mínimo".

Respecto a la reforma de la Constitución, Revilla se ha mostrado a favor de la necesidad de clarificar las competencias ya que, a su juicio, la transferencia de algunas de éstas a las comunidades autónomas "no se ha hecho rigurosamente", dándose algunas "duplicidades", lo que, en su opinión, ha sido "un fallo".

Sin embargo, el presidente cántabro ha reivindicado las bondades del Estado de las Autonomías y ha opinado que España está "mejor" que con el modelo centralizado anterior.

En su opinión, el país ha "mejorado extraordinariamente" con las autonomías ya que, en su opinión, a la hora de solucionar los problemas en un territorio se abordan mejor por parte de quien está cerca, salvo que sea un "inepto" o un "corrupto".

FERNÁNDEZ: REFORMAR LA CONSTITUCIÓN PARA AVANZAR HACIA EL FEDERALISMO

Tras Revilla, también el presidente de Asturias también ha defendido la "conveniencia" de una reforma constitucional pero ha reconocido que "la coyuntura actual es un condicionante".

"Soy consciente del riesgo de plantear una reforma constitucional en pleno desafío soberanista, pero sobre todo tengo muchas dudas de que pueda ser ahora un objetivo realista", ha reconocido.

Fernández ha aclarado que, para él, la reforma de la Constitución debe ser para avanzar hacia un modelo federal, lo que, según ha dicho, supondría "adaptar" la Carta Magna "al Estado que a su amparo se ha desarrollado".

Y es que el presidente asturiano, "entiende" que esto serviría para "reconocer" una España que se ha ido "federalizando de forma progresiva sin que haya sido reconocido constitucionalmente el hecho federal".

Además, al igual que Revilla, cree que además con esta reforma federal servoría para perfeccionar y clarificar "el laberinto competencial y cerrándolo para despejar el fantasma del Estado residual".

Por otra parte, ha opinado que "no cree que una reforma federal deba ampliar significativamente la dotación competencial autonómica" pero tampoco descarta algún "retoque" en este sentido.

FEDERALISMO COOPERATIVO VS FEDERALISMO COMPETITIVO

Sin embargo, al hablar del federalismo, el presidente del Principado ha abogado por un "federalismo cooperativo y solidario" entre las distintas comunidades autónomas y no por un federalismo "fiscal", "competitivo" y "dual", como, a su juicio, es "pretensión de la derecha económica y política".

En su opinión, avanzar hacia un sistema federal más competitivo, impulsando el dualismo y la puja fiscal a fin de abordar un proceso de reducción del tamaño del Estado a través del fomento de la competición tributaria para la captación de recursos dotados de movilidad entre distintas jurisdicciones territoriales, tiene un carácter político y económico, tiene "consecuencias nocivas".

"La exacerbación de la competencia interjurisdiccional debilita a la federación. Porque en un país en el que la riqueza se distribuye de manera tan desequilibrada en el territorio, el federalismo fiscal introduce una tensión insostenible entre autonomía e igualdad", ha advertido.

A su juicio, la persistencia de la memoria del Estado unitario induce a "interpretar políticas diferenciadas entre comunidades que se justifican y explican en el normal ejercicio de su autonomía como discriminaciones o privilegios inasumibles en términos comparativos para colectivos concretos". "Es el recurso constante al agravio comparativo", ha añadido.

FEDERALISMO Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Fernández ha relacionado el modelo federal con el sistema de financiación autonómica.

Y es que, a su juicio, el modelo de financiación tiene "una vinculación directa con el tipo de federalismo" que España decida adoptar.

Para Fernández, el actual sistema de financiación "responde" al modelo cooperativo y solidario pero ha reconocido que "hace mucho" que existen "tensiones" para reformarlo, "estimulando la versión no cooperativa, en la que las haciendas de las comunidades autónomas compitan entre sí, sabiendo que los contribuyentes pueden cambiar de jurisdicción fiscal".

Fernández ha señalado que no le sorprende la "preferencia" que, a su juicio, tiene la derecha por el federalismo competitivo y que reivindique el abandono del cooperativismo para promover la competencia territorial, "profundizando la brecha entre territorios ricos y pobres", sino que desde comunidades autónomas gobernadas por la izquierda se hagan propuestas orientadas en la misma dirección.

El presidente asturiano ha advertido de que conviene tener claro que cuando en el marco del debate sobre la reforma del sistema de financiación se habla más de las capacidades fiscales que de las necesidades de gasto, de la nivelación parcial que de la total, del poder tributario que de las transferencias, de la ordinalidad que del coste unitario de la prestación del servicio, "se está hablando también del paso de un federalismo cooperativo y solidario a uno competitivo y dual".

REVILLA Y EL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

También sobre financiación autonómica ha hablado Revilla, que ha vuelto a reivindicar un modelo que priorice el coste efectivo de los servicios por encima del criterio poblacional y ha señalado que, si se opta por lo contrario, podría dar lugar a una "España descabezada" y solo de grandes urbes.

"Qué queremos, ¿acabar con la España de los pueblos? Porque ésta es la fórmula, dar dinero en función de la población", ha afirmado Revilla, que ha reivindicado que es "de justicia" que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan los mismos derechos y los mismos servicios.

Además, ha apuntado que un modelo de este tipo contribuye a luchar contra una de las "grandes catástrofes" de España como es la despoblación.

Revilla ha reconocido que "se alegra" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya declinado en estos momentos abordar este tema ya que --ha dicho-- "teme que no se haga Justicia" en este debate porque "los políticos actúan en función de los votos".

Pese a que se ha pospuesto el debate, el presidente cántabro ha hecho un llamamiento a las comunidades que como Cantabria y Asturias propugnan la priroización del coste de los servicios para "hacer una fuerza enorme" y defender conjuntamente sus intereses.