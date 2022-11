Revilla, del lado de los jueces que creen que la 'ley del solo sí es sí' está mal redactada: "No lo hicieron bien"

Cree que una solución es que el Tribunal Supremo dicte "algún tipo de sentencia" para que se endurezcan las penas en lugar de rebajarse

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha posicionado del lado de los juristas que opinan que la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', está "mal hecha".

"No lo hicieron bien, porque me consta que ya había advertencias por parte de juristas de prestigio de que no estaba bien redactada", ha dicho Revilla a preguntas de la prensa por su postura en torno a la polémica que ha acarreado esta norma impulsada por el Ministerio de Igualdad, después de las revisiones de sentencias y rebaja de penas de prisión a varios condenados por abusos desde su entrada en vigor.

Aún así, el presidente cántabro ve "complicado" modificar la norma y cree que una posible solución es que el Tribunal Supremo dicte "algún tipo de sentencia" que marque a los jueces la forma de proceder para que, "aunque la ley esté mal redactada", impongan penas que cumplan el objetivo que tiene, que es endurecer las condenas por abusos sexuales, en lugar de rebajarlas.

Revilla se ha mostrado "en la línea" de los juristas porque "no solamente es una asociación de jueces", sino que "son todas las que han dicho que esta ley ha salido mal de origen". Por ello, le "cuesta entender" a los que, frente a ellos, "opinan que hay como una especie de confabulación jurídica contra una ley por proceder de un determinado partido".

De hecho, se ha referido a Podemos señalando que su "prisa en hacer las cosas a veces de una manera precipitada" ha originado esta polémica cuando tenía "advertencias ya muy serias" de que podía dar pie a la rebaja de condenas.

Para Revilla, una de las vías de solución es modificar la ley, pero ve complicado que tras su reciente publicación se rectifique "a renglón seguido", por lo que ha apuntado que otra manera sería el pronunciamiento del Tribunal Supremo para fijar que "el espíritu que se pretendía es que aquellos que cometen actos tan deleznables como violaciones, etcétera, no tengan minoración de castigo, sino que tengan un castigo todavía mayor".

El jefe del Ejecutivo cántabro ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas, tras asistir a las obras de inicio de la conexión ciclista entre Santander y Bezana.