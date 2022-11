Revilla llama a ponerse la cuarta dosis de la vacuna contra el covid y la de la gripe

El presidente ha recibido hoy las dosis frente a ambos virus en el Centro de Salud de Astillero

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos, especialmente a los más mayores, para que hagan caso a los médicos y se pongan la cuarta dosis de refuerzo contra el Covid-19, así como la vacuna de la gripe, "que este año está pegando también fuerte".

Revilla, que ha recibido este viernes en el Centro de Salud de Astillero su cuarta dosis frente al coronavirus y el pinchazo contra la gripe, ha incidido en que inocularse es lo "sensato", ya que está "bastante comprobado" tras dos años de experiencia, el nivel de "eficacia" de las vacunas.

"Todo el mundo está recibiendo esto", ha dicho enseñando el SMS de recordatorio para la vacunación, "pues hay que hacer caso a los médicos, yo siempre lo he hecho", "para eso están, para eso saben", ha insistido el presidente, quien ha destacado que durante la pandemia, la vacuna ha sido la "gran solución" para muchas personas "que hubieran, seguro, muerto, o tenido complicaciones grandes" como "pasar por la tortura de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)".

Por ello, Revilla ha subrayado la importancia reforzar las anteriores dosis con este cuarto pinchazo, ya que, "hasta que se encuentre una vacuna que sea más o menos permanente", ha añadido, "los expertos dicen que tiene una duración de 4 o 5 meses y que es conveniente ponerse la cuarta".

También ha afirmado que las consecuencias de vacunarse, "salvo en algún caso extremo", no han sido importantes. "Yo no he notado absolutamente nada en las tres que me he puesto, nada de nada", ha apuntado.

Con todo, ha vuelto a pedir a los cántabros que digan "que sí" cuando reciban el recordatorio de vacunación en el móvil, porque aunque es voluntario, se está haciendo "un gran esfuerzo por atender a toda la población y hay vacunas suficientes".

"Es un lujo que en este país tengamos a disposición de los ciudadanos todas las vacunas cuando hay todavía cantidad de países que no las tienen, vivir en España o en Europa es un lujo y tenemos esta ventaja, aprovechémosla", ha expresado el presidente cántabro, al tiempo que ha animado también a inocularse frente a la gripe. "Las dos se pueden poner el mismo día, no hay ningún problema, yo es lo que he hecho hoy, ponerme las dos vacunas", ha finalizado.