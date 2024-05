Revilla no va a ser "el protagonista principal" del PRC, pero estará "sobrevolando un poco la organización"

"Algo que crea uno no lo puede dejar de la noche a la mañana", afirma el general del Partido Regionalista de Cantabria

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha señalado que cuando deje su cargo de dirección en el partido no va a ser "el protagonista principal" de la formación, pero que estará "sobrevolando un poco la organización".

"Algo que crea uno no lo puede dejar de la noche a la mañana", ha continuado Revilla, quien ha asegurado que el próximo dirigente de los regionalistas tiene que contar con el apoyo "unánime" del partido.

En ese sentido, ha dicho que no va a "consentir" que la formación se rompa tras su marcha como secretario general. "No me pueden dar el disgusto de acabar mi vida viendo un partido hecho unos zorros y en banderías", ha añadido.

Revilla, en una entrevista con RNE y recogida por Europa Press, ha subrayado que "algunos intentan buscar disidencias, pero no las van a encontrar", porque el PRC es un partido "absolutamente unido".

En ese sentido, ha opinado que hay "dos virtudes importantes" que diferencia al PRC del resto de formaciones. La primera de ellas, es que los regionalistas "jamás" han contado con algún condenado por haber cometido algún tipo de delito, y la segunda es, insiste, "la unidad".

"No hemos tenido ninguna disidencia, ni hemos tenido en los congresos facciones que se han tirado la yugular", ha continuado Revilla, quien ha opinado que "ahora" ve al partido "muy firme".

UN GOBIERNO REGIONAL "PARADO Y VIVIENDO DE LAS RENTAS"

Por otro lado, Revilla, cuestionado por el casi año del Gobierno del Partido Popular al frente de Cantabria, ha señalado que es un Ejecutivo que está "muy parado y viviendo de las rentas".

"Es un gobierno que no le veo con pulso, y no voy a dar nombres en concreto, pero hay consejeros que no dan el nivel y no tienen talla. Yo, de verdad, no los hubiese tenido jamás en un equipo de gobierno que hubiese presidido", ha opinado.

El secretario general del PRC ha subrayado que tras haber pasado casi un año no ve "ningún cambio", ya que, a su juicio, "lo que están haciendo este año (el Gobierno del PP) es simplemente llevar a cabo todos los proyectos que teníamos nosotros en marcha". "Les hemos dejado una región saneadísima, con mucho dinero en caja", ha afirmado.

Asimismo, Revilla ha opinado que este Ejecutivo no tiene "pulso de cara a Madrid" y que no les ve (a los populares) "con garra ni con exigencias para rascar" acuerdos y partidas al Gobierno central (PSOE).

"Ahora estamos en una etapa de sequía donde ni les reciben. Todavía el presidente (Pedro Sánchez) no ha recibido a la presidenta (María José Sáenz de Buruaga)", ha apostillado.

En ese sentido, ha admitido que "es culpa de quien no recibe", pero pero también hay que estar "presionando", dice. "Yo estaba todos los días con el teléfono, e incluso amenazando en programas de televisión con denunciar los incumplimientos, y eso tenía sus consecuencias", ha afirmado.

"Ahora están en una especie de isla desierta donde no hay interlocución", ha insistido Revilla, quien ha opinado que no ve en este Gobierno regional "la fuerza como la que ponía en marcha cuando no me pagaban".

Por otro lado, preguntando por si se arrepiente de haberse abstenido para que el PP conforme un ejecutivo en minoría en Cantabria, el líder de los regionalistas ha asegurado que esta decisión fue "acertada porque de otra manera estaría gobernando ahora el Partido Popular y Vox".

"Yo no estoy en absoluto arrepentido", ha reiterado Revilla, quien ha opinado que el criterio tomado por el PRC es "muy poco habitual en la vida política española". "Yo creo que el PP deberá de agradecer el gesto que hemos tenido de permitirlos gobernar", ha añadido.