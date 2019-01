Revilla no valora la decisión de Buruaga de seguir al frente del PP: Tendrá sus razones

Publicado 09/01/2019 12:55:04 CET

Dice que no estaría en un partido donde un "señor", desde Madrid, y que conoce Cantabria "de lejos" sea quien elija candidato

SANTANDER, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, no ha valorado la decisión de María José Sáenz de Buruaga al frente del PP tras imponerle 'Génova' a Ruth Beitia como candidata a la Presidencia, pero ha señalado que a él "no se le pasaría por la cabeza" estar en una formación donde un "señor", desde Madrid, y que "conoce la región de lejos", decida quién tiene que representar al partido en la comunidad.

"Ella tendrá sus razones", ha dicho Revilla al ser cuestionado por el anuncio de Sáenz de Buruaga de anoche de seguir en la Presidencia del partido tras recibir el respaldo de la mayoría de los integrantes del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria que asistieron el martes a la reunión, y que en gran parte está nombrado por ella, y después de habérselo pedido el presidente nacional del partido, Pablo Casado.

Tampoco Revilla ha querido pronunciarse sobre el cambio de opinión respecto a su continuidad reconocido por Sáenz de Buruaga, que aseguró que el lunes por la noche había tomado la decisión de dejarlo después de que desde 'Génova' no habían atendido la propuesta del PP de Cantabria de que ella fuese la candidata pero, finalmente, había decidido seguir al frente porque, según dijo, el PP de Cantabria "se lo había pedido". "No he podido decir 'no' al Partido Popular", afirmó.

"Yo no estoy en la mentalidad de la señora Buruaga. Yo respondo por mí. Lo que hago es lo que creo que tengo que hacer en conciencia y lo que hago en función de lo que me dicen los militantes de mi partido", ha dicho Revilla, reelegido en noviembre secretario general del PRC y candidato por este partido a la Presidencia de Cantabria.

Revilla ha insistido en que él "no puede entrar en valoraciones de los demás". "Cómo voy a meterme yo", ha insistido el regionalista, que ha señalado que "cada partido tiene sus normas", y aunque "no las comparte", "las respeta".

Sin embargo, y en la misma línea que en sus afirmaciones del martes, el regionalista ha insistido en que él "no militaría nunca, por principio, en un partido no se respetase las decisiones que se toman en las comunidades y los ayuntamientos". "España es un país que apostó hace tiempo por una descentralización y la más elemental norma de descentralización es respetar en cada territorio las decisiones de los militantes de los partidos", ha aseverado.

SUBRAYA QUE EN EL PRC "SE TOMAN LAS DECISIONES EN CANTABRIA"

Ha asegurado que, pese que al inicio de su andadura política "muchos" grandes partidos le han "tentado", "nunca ha tenido la tentación, ni en sueños" de militar en ninguno de ellos porque "no podría aceptar de ninguna manera el hecho de que en un territorio no se respeten la decisión de los afiliados".

Es por ello, por lo que, según ha dicho, está en un partido como el PRC, donde "se toman las decisiones en Cantabria" y que está "unido". "No se me pasaría por la cabeza que una llamada de Madrid de un señor que a lo mejor ha estado aquí (en Cantabria) un par de veces, o tres o cuatro y conoce la región de lejos pues pueda decidir quiénes son los que tienen que representar al partido", ha afirmado en alusión a Casado.

Y respecto al nombramiento de la exatleta y diputada del PP de Cantabria Ruth Beitia como candidata de los 'populares' a la Presidencia de Cantabria en las elecciones de mayo, se ha limitado a señalar que "todos los candidatos le merecen la máxima consideración".

Ya de forma genérica, Revilla ha deseado que se "reconduzca" la situación de los partidos en Cantabria tras una legislatura "muy complicada" y con "muchos líos" en las formaciones políticas y que se "normalice la vida política" en la comnunidad y también en España.

En un plano nacional, ha reconocido que la situación es "muy complicada" y tiene "consecuencias" no solo para el país sino para las autonomías que repercuten "de manera negativa" como, por ejemplo, el hecho de que no estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que supondrían, según ha insistido, que Cantabria pueda contar con unos 75 millones más, y que "redundarían en beneficio de mucha gente". Por ello, ha deseado que se "despeje el panorama" político en España.

Revilla ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, durante una visita al Instituto de Física de Cantabria (IFCA).