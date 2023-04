Revilla responde al PP que las infraestructuras, "cuando están teniendo auge, es en esta legislatura"

Presentará a los integrantes de su candidatura autonómica a finales de esta semana



SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y candidato del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, ha respondido al PP que las infraestructuras en la comunidad autónoma, "cuando están teniendo auge, es en esta legislatura".

"No sé qué va a poner en marcha (el PP)", ha dicho Revilla, que ha insistido en que todas las infraestructuras han arrancado en esta legislatura, como las obras AVE a Cantabria, que el PP "prometió" pero no hizo; las del Desfiladero de la Hermida; las inversiones en el Puerto de Santander y proyectos como el de La Pasiega o la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC).

De esta manera ha respondido a las declaraciones realizadas en los últimos días por dirigentes nacionales del PP, como su presidente, Alberto Núñez Feijóo; su secretaria general, Cuca Gamarra, o el exministro de Fomento y coordinador del programa electoral del PP, Íñigo de la Serna, criticando el "retraso" y la "paralización" de las infraestructuras en Cantabria.

Revilla sí ha reclamado el apoyo del PP al tren Santander-Bilbao, que es "la única gran obra pendiente" y cuyo adelanto, para que esté listo en 2040, apoyó hace unos días el Parlamento europeo.

Respecto al fin del 'revillismo' que auguró este fin de semana la presidente y candidata autonómica del PP, María José Sáenz de Buruaga, el regionalista ha afirmado que "le parece bien" que el PP tenga "la ilusión de ganar" las elecciones autonómicas del 28 de mayo, pero él también tiene "la de seguir gobernando".

De hecho, cree que los cántabros valorarán la "gran labor" realizada en esta "dura legislatura" de haber logrado "sacar a Madrid todo lo que estaba pendiente".

Revilla ha subrayado que su partido aspira a revalidar la victoria de 2019 y seguir siendo el "partido hegemónico" en Cantabria y para ello, ha anunciado que su partido cuenta con "una gran experiencia", un programa "muy ambicioso" y con un "gran equipo".

En este sentido, ha avanzado que a finales de esta semana presentará a quienes le acompañarán en la candidatura autonómica.

Aunque ve "normal" que todos los políticos en vísperas de elecciones digan que van a ganar, lo que Revilla sí ha criticado es que desde otros partidos se "insulte" al PRC o a él cuando él no lo hace. "Lo que más llegué a llamar a Mariano Rajoy, porque era verdad y no me pagaba, fue moroso pero yo no llamo mamarracho y corrupto a alguien que ellos saben que no lo soy", ha dicho el regionalista, en alusión a algunas declaraciones de algunos dirigentes de otros partidos sobre él.

"Allá ellos lo que hagan... claro, que después de las elecciones las hemerotecas también cuentan", ha aseverado Revilla, quien ha señalado que "hay algunos políticos que pueden estar llamando corrupto a un político durante años y luego a la hora de hacer pactos son capaces de sentarse sin ningún tipo de reparo a hablar con él como si fuera un genio y el tío más honrado del mundo". "Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en las campañas porque nosotros (el PRC) sí somos muy sensibles a que se insulte y se falte a la verdad", ha avisado.

Revilla ya hizo una advertencia muy similar este fin de semana tras las acusaciones de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, o la exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, acusándole de "tapar" la corrupción en lo que respecta a la 'trama de las carreteras'. Ya dijo tras estas declaraciones que quienes insultan al su partido están "haciendo oposiciones en contra de posibles conversaciones postelectorales". "Unos y otros están haciendo oposiciones para que luego no nos reunamos con ellos", dijo.