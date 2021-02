Revilla, sobre Semana Santa: "O abrimos todos o nadie. No puede ser una Torre de Babel"

El presidente cántabro apela a la "sensatez" de sus homólogos y del Gobierno de España para ir "todos de la mano" al tomar una decisión sobre la apertura de territorios



SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha apelado a la "sensatez" de sus homólogos del resto de comunidades y del propio Gobierno central para ir "todos de la mano" ante la posible reapertura de fronteras autonómicas con motivo de la Semana Santa.

"Esto no puede ser una Torre de Babel, que unos abran y otros no", ha opinado el dirigente cántabro, para incidir en que "si abrimos, abrimos todos. O si no se abre, que no abra nadie". Porque, como ha evidenciado, "de nada sirve que una comunidad pueda abrir cuando las demás están cerradas".

Por eso, espera que "todos" los jefes de ejecutivos regionales vayan "de la mano" y no haya unas comunidades que levanten el confinamiento perimetral y otras no. Con esto se originaría, a su juicio, un "caos" y se daría también una "malísima imagen", más si se tiene en cuenta que "la pandemia está extendida por toda España" y "nos afecta a todos".

Así, Revilla confía en que "nadie" adopte "una decisión distinta a los demás" por el mero hecho de hacerlo, "que los hay. En España, hay algunas comunidades autónomas que basta que diga una cosa el Gobierno de España, para que ellos digan la contraria. Todos sabemos a quién me estoy refiriendo", se ha limitado a comentar.

Con todo, espera que en las próximas semanas, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, se adopten acuerdos respecto a las vacaciones de Pascua que "obliguen a todos por igual" y sin "distinciones".

VAMOS BIEN, PERO NO NOS PODEMOS DESCUIDAR

Por otro lado, sobre la evolución de la pandemia en Cantabria, que se mantiene desde el lunes en el nivel dos de alerta sanitaria, el presidente ha considerado que "vamos bien, pero no nos podemos descuidar".

Así, aunque espera que esta jornada la incidencia acumulada de casos a catorce días baje de 150 por cien mil habitantes, ha recordado que en la región -y en España también- hay preponderancia de la cepa británica, con más de seis de cada diez positivos, y que ha "sustituido" a la anterior.

Y si bien no es "más grave", esta variante sí resulta "más contagiosa", por lo que hay que seguir teniendo "mucho cuidado", ha recomendado Revilla para finalizar.