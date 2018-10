Revilla ve "falta de previsión" en los Mossos de la comisaría de Cornellá

Publicado 21/08/2018 9:44:50 CET

SANTANDER, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera una "falta de previsión" por parte de los Mossos d'Esquadra encargados de la comisaría de Cornellá de Llobregat (Barcelona) que un hombre tratara de atacarles en las instalaciones con un arma blanca.

"Que haya entrado un hombre ahí con un cuchillo, será una falta de previsión por parte de quienes tenían el control de esa comisaría", ha subrayado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha asegurado que "lo preocupante" hubiera sido que este individuo, que fue abatido por los Mossos, tuviera más conexiones con gente radicalizada.

"No podemos evitar que haya casos aislados. Habiendo como hay una radicalización tan grande de esta gente, no me parece un hecho que tenga que preocuparnos como si fueron los atentados de Barcelona y Cambrils que pudieron ser una catástrofe inmensa", ha destacado el presidente cántabro.

El jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central de los Mossos, Rafel Comas, anunció este lunes que estos hechos son tratados como un atentado terrorista. Los Mossos investigan bajo la tutela de la Audiencia Nacional y contemplan colaborar con la Policía Nacional y Guardia Civil.