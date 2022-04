Revilla ve una "incipiente" fijación de población en los pueblos cántabros: "Va a ir a más"

Firmará en "menos de 15 días" con el lehendakari el convenio para que los vecinos del Valle de Villaverde sean atendidos en la Osakidetza

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ve una "tendencia", aunque todavía "incipiente", de fijación de población en algunas zonas rurales de la comunidad autónoma y cree que esto "va a ir a más" gracias a medidas como las que está desarrollando el Gobierno regional para garantizar los servicios en los pueblos.

Revilla ha señalado que, por los datos que aportan algunos alcaldes, hay personas que "se están empezando a empadronar en los pueblos", hay gente, alguna de fuera de Cantabria, que están comprando casas que abandonadas para rehabilitarlas y hay una demanda "muy importante" en algunos municipios rurales de suelo para construir vivienda nueva.

Además, el presidente cántabro ha resaltado que, a raíz de la pandemia del coronavirus, hay gente que está decidiendo trasladarse a las zonas rurales después de que se haya visto que el confinamiento ha sido "mucho más soportable" en los pueblos que en grandes ciudades.

MEDIDAS YA EN MARCHA PARA LUCHAR CONTRA EL DESPOBLAMIENTO

Revilla ha hecho estas declaraciones tras participar esta mañana en la sede del Gobierno en la quinta reunión del Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los municipios de Cantabria, que se constituyó hace dos años y del que forman parte diversos representantes del Gobierno de Cantabria, de la Federación de Municipios de Cantabria, de la Delegación del Gobierno, la Universidad de Cantabria o los Grupos de Acción Local (GAL), entre otros agentes.

Acompañado por la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, y el titular de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, el presidente ha dado cuenta al resto de integrantes del Consejo de las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional para garantizar que la población rural tenga acceso a los mismos servicios de la que disfrutan los que viven en los municipios más poblados.

Revilla ha subrayado que se están dando ya "pasos muy positivos" en esta línea, como son ofrecer una mayor retribución a los profesores que impartan docencia en los pueblos o prestar transporte gratuito a los escolares de estas zonas que deben trasladarse fuera de su lugar de residencia para ir a clase.

En materia sanitaria, ha puesto de relieve el acuerdo alcanzado con el Colegio de Farmacéuticos para que las farmacias y botiquines de los 39 municipios en riesgo de despoblamiento de Cantabria suministren sistemas personalizados de dosificación de medicamentos a los pacientes (los conocidos como 'pastilleros').

También en este ámbito, ha anunciado que próximamente suscribirá con el lehendakari, Íñigo Urkullu, en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria, el convenio alcanzado por las consejerías de Sanidad de Cantabria y el País Vasco por el que los vecinos del Valle de Villaverde, enclave cántabro situado en la comunidad vecina, podrán recibir atención en el Sistema Vasco de Salud (Osakidetza). Aunque aún no hay fecha cerrada para esta firma, Revilla ha señalado que espera que sea "en menos de 15 días".

Otra medida que para Revilla es importante ha sido la instalación de 38 cajeros automáticos en zonas rurales en riesgo de despoblación o los contactos que por parte del Gobierno regional, algunas incluso a través de él mismo, con las entidades bancarias para evitar el cierre de sus oficinas en los pueblos de estos 39 municipios en riesgo de despoblamiento, una medida que no se descarta extender a otras zonas.

También ha destacado que se está "a punto de culminar" una de las cuestiones que, a su juicio, es "más importante" para evitar la despoblación de las zonas rurales, y es que "no quede ni un solo municipio de Cantabria y ni un solo habitante" de la comunidad que no tenga acceso en su domicilio a la red de banda ancha de internet.

"Yo siempre he dicho que si la gente tiene cerca un maestro, un médico, tiene un buena carretera y está conectado (a internet) pues ya no hay muchas disculpas para que la gente, si no quiere marcharse, no se marche", ha apostillado.

Con todas estas medidas, Revilla ha confiado en que se pueda "revertir" la "nefasta política" que se inició en España a partir de la década de los 70 del siglo XX de abandonar los pueblos, algo que ha sido "letal" y cuyas consecuencias se están viendo ahora con situación de desabastecimiento de productos como el cereal en el país, que ahora hay que exportarlo.

Además, cree que si finalmente la nueva financiación autonómica atiende los criterios que defienden Cantabria y otras comunidades de financiar por el coste de los servicios, y no por población, también podría contribuir a esta vuelta a los pueblos.

Por su parte, la consejera de Presidencia ha explicado que el Consejo de Gobierno aprobará próximamente el informe de las medidas llevadas a cabo en 2021 para frenar la despoblación de las zonas rurales para remitirlo, posteriormente, al Parlamento de Cantabria.

"El trabajo ha sido muy importante", ha destacado Fernández, que cree que Cantabria está trabajando "en una buena dirección" y, en este sentido, ha destacado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico siempre se felicita al Gobierno de Cantabria por las medidas que está poniendo en marcha para luchar contra el despoblamiento.

Además, ha resaltado la zonificación hecha en Cantabria, por la que se identificaron 39 municipios en riesgo de despoblación, y ha explicado que comunidades vecinas como Asturias o La Rioja se han interesado por implantar en sus territorios medidas como las que se están implementando en la comunidad.

LEY DE RETO DEMOGRÁFICO

Por otra parte, la consejera ha explicado que se está avanzando en la futura Ley de Reto Demográfico de Cantabria, que aunque no hay plazos estimados se intentará que esté lista antes de que finalice la legislatura.

Concretamente, en la reunión de hoy se ha dado cuenta de las labores que, en este sentido, están desarrollando los distintos grupos de trabajo a partir del borrador para esta ley que presentaron los grupos de acción local.

Antes de iniciarse la tramitación de esta ley, se quiere "consensuar" con todos los agentes implicados en el seno del Consejo Asesor para lograr "un buen texto".

También Fernández ha dado a conocer que alcaldes de algunos de los municipios cántabros en riesgo de despoblamiento realizarán el próximo 5 de mayo una visita a Bruselas para conocer las buenas prácticas que están llevando a cabo en otros países europeos que tienen territorios con similares características a Cantabria.