Revilla ve "increíble" que solo el 73% de los mayores tengan la cuarta dosis Covid y llama a la "responsabilidad"

La ministra de Sanidad señala que "a priori" la variante 'Kraken' no es preocupante pero reitera el llamamiento a la vacunación



REINOSA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" en torno a la vacunación contra el Covid-19 ya que ve "increíble" que la cifra de personas mayores de 80 años que se han puesto la cuarta dosis se haya estancado en el 73% en España.

A su juicio, "es una irresponsabilidad total" no ponérsela cuando "ya sabemos que la vacuna es la salvación", además de "una lástima" tener stock de dosis y no ponerlas, cuando "hay países que no tienen nada y se está muriendo la gente".

"Me parece algo que pone a mucha gente en una situación de dudosa responsabilidad e incluso ética, cuando estamos llenos de vacunas y solo el 73% se han puesto la cuarta dosis", ha denunciado este miércoles durante la visita que ha hecho al Hospital Tres Mares de Reinosa junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ya hizo ayer un llamamiento a la vacunación un el acto que protagonizó en el Balneario de La Hermida, y que hoy ha reiterado en el centro hospitalario.

"Me da mucha pena que por desidia o porque están influenciados por algunas teorías extrañas haya gente que no se quiera vacunar, por ellos y por los demás. Hay que ser un poco solidarios, por el egoísmo personal de saber que una vacuna te cura y por solidaridad los demás", ha insistido el presidente.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y "ser gente seria y solidaria". "Me parece increíble que esto esté ocurriendo", ha sentenciado.

Petición que también ha hecho la ministra, que ha recordado que España es "referente mundial" en vacunación contra el Covid, aunque la cifra de mayores con la cuarta dosis se quiere incrementar. Las vacunas "han supuesto el punto de inflexión y nos permiten tener una vida prácticamente normal", ha reiterado Darias.

VARIANTE 'KRAKEN

Además, ha destacado que "siguen protegiendo" ante nuevas variantes como la XBB 1.5, sublinaje de ómicron y más conocida como 'Kraken', que según ha dicho "a priori" no parece que vaya a ser preocupante.

Como ha explicado, en España se han detectado "algunos casos" de este sublinaje que está creciendo sobre todo en EEUU y dentro de Europa especialmente en Reino Unido.

Ante esta variante, el Ministerio actuará "como siempre", con "vigilancia y secuenciación" del virus y estando "siempre atentos, que es lo que nos ha enseñado la pandemia", ha dicho la titular de Sanidad.