Revilla ve "positivas" las medidas anticrisis del Gobierno pero cree que son "parches" a la guerra

SANTANDER, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ve "positivas" las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno central para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, aunque cree que hasta que no se ponga fin al conflicto "no dejarán de ser parches".

"No cabe duda de que en esta situación hay gente que lo está pasando muy mal. No dejan de ser parches en tanto no se soluciona la guerra de Ucrania, que eso es en lo que tendrían que estar ya trabajando las grandes mentes pensantes y los grandes poderes económicos y políticos del mundo", ha valorado Revilla este miércoles a preguntas de la prensa.

Así, ha vuelto a defender que "una capa de la población" hubiera mantenido la rebaja del combustible, "lo mismo que se hace ahora un bono para los que ganan menos de 27.000 euros".

Según ha indicado el presidente cántabro, para el 80 por ciento de los españoles el coche "no es ningún lujo", sino "un medio de trabajo", y "hay una capa de población donde el coste ahora del combustible les aminora los ingresos de una manera considerable".

"Yo creo que no hubiera estado mal haber hecho una distinción ya desde el principio porque no era justo que gente millonaria les rebajes el precio de la gasolina, que para ellos es una cosa insignificante, pero para una gran parte de la población es vital porque el coche, ya digo, es un medio de transporte", ha opinado.

Cuestionado por si la comunidad autónoma va a asumir la subvención del transporte, Revilla ha señalado que no se lo han planteado y "sería un tema que habría que deliberar en el Consejo Gobierno, pero de momento no está en el guión".

"Vamos a ver, vamos a esperar a ver si siempre tomar alguna medida adicional. Nosotros ya hemos tomado medidas este año muy importantes de apoyo a determinados sectores de la población que van reflejados en los presupuestos de reducciones de impuestos, etcétera, pero esa media todavía no la hemos planteado", ha dicho.

El líder del Ejecutivo autonómico ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de la rehabilitación de la antigua Lonja y los nuevos almacenes para artes de pesca en el Puerto de Colindres.