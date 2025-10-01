'El Rincón de la Convivencia' contra el acoso escolar llega al colegio Matilde de la Torre de Camargo

CAMARGO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colegio Matilde de la Torre de Muriedas (Camargo) cuenta desde este curso escolar con un nuevo espacio educativo orientado a la prevención del acoso escolar y a la promoción de valores de respeto y empatía.

Se trata de 'El Rincón de la Convivencia', una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Camargo y la Asociación de Mediación de Cantabria (AMECAN), que suma así un nuevo centro del municipio a esta red de recursos, de la que ya forman parte el CEIP Mateo Escagedo, en Cacicedo, y el Juan de Herrera, en Maliaño.

La concejala de Acción Social, Silvia del Castillo, y la responsable de Educación, Marian Rovira, junto al coordinador del Servicio de Mediación municipal, David Ceballos, han entregado al colegio un lote de más de una veintena de títulos que se incorporarán a la biblioteca escolar, acompañados de una guía didáctica que servirá de apoyo a profesorado, alumnado y familias en su utilización.

El fondo bibliográfico entregado ha sido adquirido gracias a la IX Jornada Solidaria de Mediación celebrada el pasado 24 de octubre, organizada por AMECAN en colaboración con el Ayuntamiento, cuyos fondos se destinan a la compra de materiales para este programa.

Entre los títulos incluidos en este nuevo 'Rincón de la Convivencia' se encuentran 'Invisible', 'Ponte en mi lugar', 'Sawabona: te respeto, te valoro, eres importante', 'Vamos a llevarnos bien', 'Yo voy conmigo', 'La voz del bosque', 'El cazo de Lorenzo' y 'El club de los valientes'.

La concejala de Educación ha explicado que 'El Rincón de la Convivencia' es un instrumento educativo "muy útil", puesto que permite poner a disposición de los centros educativos cuentos y recursos pedagógicos adaptados a diferentes edades.

Además, Rovira ha apuntado que los libros seleccionados abordan temas "clave", como la empatía, la autoestima, la resolución pacífica de conflictos o el respeto a la diversidad.

Por su parte, Del Castillo ha apostado por la educación como "herramienta de prevención" mediante la lectura en los centros escolares, con el fin de inculcar valores que ayuden a los escolares a mejorar la convivencia en las aulas y a prevenir el acoso desde la infancia.

Y ha avanzado que desde el Ayuntamiento y AMECAN se quiere consolidar una red de 'Rincones de la Convivencia' en los colegios del municipio, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.