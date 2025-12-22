Roban una embarcación de recreo en Laredo y contratan una grúa y un camión para llevarla a Vizcaya - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha investigado a dos hombres por el robo en el puerto de Laredo de una embarcación de recreo de 9,5 metros de eslora, valorada en unos 120.000 euros, y a un tercero como supuesto cooperador necesario. Los ladrones habían contratado una grúa y un camión para llevar el barco a Vizcaya.

Igualmente se ha investigado a otro hombre por presuntamente apropiarse de una furgoneta que utilizaron los autores del robo para trasladarse de Vizcaya a Cantabria.

Se trata de una embarcación de recreo provista de dos motores fueraborda que fue robada en noviembre en la zona del puerto deportivo de Laredo y trasladada navegando hasta Santoña.

Una vez allí, y fuera de la zona habilitada en el puerto para extraer barcos, esperaban una grúa y un camión. Con ayuda de la grúa extrajeron la embarcación del agua, la cargaron en el camión y se marcharon.

Ese mismo día, el propietario de la embarcación informó a la Guardia Civil del robo. La investigación llevó a los agentes a Vizcaya, donde horas después la localizaron en una campa de la localidad de Durango, tapada con plásticos. Se había forzado la puerta de acceso al camarote e invalidado el dispositivo de localización.

Los guardias suponen que la previsión era que permaneciera en el lugar varias semanas para venderla posteriormente.

Durante la investigación se pudo averiguar que los autores del robo habían contratado los servicios de una grúa y un camión para transportar la embarcación, aunque estas personas no sabían que se trataba de un robo.

Uno de los autores se trasladó desde Vizcaya en el camión, mientras que otros lo hacían a bordo de una furgoneta, que tenía una persona por temas mecánicos y que había entregado a otras.

Las indagaciones también permitieron identificar a los residentes en Vizcaya que se habían trasladado hasta Laredo.

Una vez localizados, entre finales de noviembre y diciembre, la Guardia Civil de Castro Urdiales ha instruido diligencias en calidad de investigados a dos hombres como presuntos autores del robo de la embarcación recuperada, y a un tercero, como presunto cooperador necesario, al ser quien conducía la furgoneta.

El cuarto investigado lo ha sido por presunto delito de aprobación indebida de la furgoneta, al ceder la misma sin consentimiento del dueño del vehículo. También ha sido recuperada.