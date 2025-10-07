La rotonda de Los Rotarios en Sierrapando se cortará al tráfico por la noche este miércoles y jueves - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rotonda de Los Rotarios, en el núcleo de Sierrapando, en Torrelavega, se cortará al tráfico por la noche este miércoles 8 y el jueves 9 de octubre.

El tráfico estará interrumpido de 22.00 a 06.00 horas debido a la ejecución de las obras del ramal de continuidad Sierrapando-Barreda y la mejora de los enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega, de la autovía A-67.

En concreto, se realizará el corte total de la rotonda en el cruce de la avenida de Bilbao con las calles Pedro Sobrado Pintor y Eduardo López Pisano. La noche del miércoles se acometerán labores de fresado de la glorieta y la del jueves, de aglomerado.

Al resto de la calle se puede acceder por un itinerario alternativo.