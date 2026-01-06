La rotura de una tubería corta el agua el Día de Reyes en varias zonas de San Vicente de la Barquera

SANTANDER 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rotura de una tubería ha provocado este martes, Día de Reyes, el corte del suministro de agua en varias zonas de San Vicente de la Barquera.

En estos momentos los técnicos trabajan para restablecer el suministro a la mayor brevedad posible, ha informado en un comunicado el Ayuntamiento.

Concretamente, la rotura se ha producido en la conducción que va desde los depósitos de La Maza y abastece a San Vicente, a la altura de los apartamentos de Mur, lo que imposibilita el servicio al casco urbano de San Vicente, La Acebosa y Abaño.

Como medida de urgencia los servicios municipales habilitarán parcialmente servicio desde el depósito municipal de Boria, quedando sin servicio o deficiente las zonas altas de San Vicente, La Barquera, Las Calzadas, La Acebosa y Abaño.

Además, la Consejería de Medio Ambiente se está preparando para abastecer con camiones, si la reparación se retrasa.

Los núcleos rurales de Gandarilla, Barcenal, Hortigal y los diseminados del Hoyo no se prevé que se vean afectados al contar con la reserva de sus depósitos.

El Ayuntamiento ha pedido disculpas a los afectados por esta "avería temporal".