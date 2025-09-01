La rotura de una tubería de gas por obras en Castillo obliga a confinar a los vecinos

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rotura de una tubería de gas este lunes en la localidad de Castillo, en el municipio cántabro de Arnuero, ha obligado a cortar el tráfico, a desalojar un local y a confinar a los vecinos de la zona, a los que se ha instado a cerrar cerrar puertas y ventanas de sus casas.

El suceso se ha producido a las 13.30 horas por obras que se acometen en el lugar. Tras la rotura de la tubería se ha creado un perímetro de seguridad y se ha ordenado la clausura de las viviendas colindantes con el mismo, ha informado el 112 a Europa Press.

Y según ha indicado el Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria en X, la Guardia Civil se ha encargado de interrumpir la circulación y de desalojar el local en el área afectada.

Por su parte, Bomberos del Ejecutivo autonómico han pedido a los vecinos que cierren puertas y ventas de sus viviendas, y han habilitado el perímetro de seguridad.

Y además, estos efectivos han prestado apoyo al técnico desplazado al lugar para el corte de suministro y han descubierto la tubería rota para su reparación.