Rutas guiadas, talleres y salidas en barco, en el XVIII Festival de las Aves Migratorias de Santoña

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, presentación del cartel del Festival de la Migración de las Aves - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rutas guiadas, talleres para familias, conferencias de expertos, salidas en barco para observación de aves, concursos, ponencias magistrales y otras actividades formativas integran la programación del XVIII Festival de las Aves Migratorias que se celebrará en Santoña del 19 al 21 de septiembre.

Todas las actividades son gratuitas y de libre acceso, excepto el maratón ornitológico, el concurso de fotografía, los talleres de aves y fotografía, y las rutas a pie y en barco que requieren reserva previa.

El Festival de las Aves Migratorias de Santoña es una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Santoña en colaboración con el Gobierno de Cantabria y diversas entidades ambientales. Su objetivo es fomentar la conservación de las aves y sus hábitats, así como sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del patrimonio natural del territorio.

La consejera, María Jesús Susinos, acompañada por el alcalde de Santoña, Jesús Gullart, por el concejal de Medio Ambiente, Víctor Sobrino, y por el director de Aves Cantábricas, Alejandro García, ha presentado el cartel de esta edición de un evento "consolidado y cita imprescindible" para los amantes de la naturaleza y la ornitología, ha dicho.

Según ha informado el Gobierno, Susinos ha destacado la importancia de este festival para poner en valor la riqueza natural del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, "un enclave único para la observación de aves migratorias en Europa".

En un sentido similar, el alcalde ha señalado que el Festival "ya es un referente a nivel nacional", y cada año atrae a más visitantes (el pasado fue "de récord", ha comentado). "Es un escaparate para mostrar nuestro patrimonio", ha añadido.