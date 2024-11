La sala del 112 se trasladará antes de finalizar 2024 y el Gobierno contratará drones para emergencias

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha anunciado que la sala del 112 del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) se trasladará a las nuevas instalaciones en el barrio de Cazoña en Santander antes de finalizar 2024 y que el Gobierno va a licitar en los próximos días un contrato para un servicio de drones para emergencias.

Urrutia ha hecho estos y otros anuncios en la réplica a los grupos parlamentarios en la comisión celebrada en la Cámara cántabra para presentar los presupuestos de su departamento para 2025, que ascenderán a 170 millones, un 9,56% más, y que dedican más de 13,5 millones al SEMCA, un 7,05% más que en 2024.

La titular de Presidencia ha avanzado que la nueva sala del 112 ya cuenta con todas las autorizaciones, la antena, el generador y todos los permisos pertinentes para su puesta en marcha y, por ello, "ya lleva semanas en pruebas" funcionando junto con la sala de las instalaciones de Nueva Montaña.

"Lo tenemos todo y llevamos en pruebas durante semanas con las dos salas, tanto la de Cazoña como la de Nueva Montaña, para poder tener las pruebas y, cuando sea segura, hacer el traslado definitivo", ha indicado, y ha manifestado que se hará "sin prisas" pero "este mismo año".

Por otro lado, ha avanzado que "en los próximos días" el Gobierno va a licitar un contrato por casi 500.000 euros para un servicio de drones para su uso en emergencias porque "creemos que es importantísima la introducción de las nuevas tecnologías" para mejorar la atención en emergencias.

Y es que se ha demostrado su utilidad y, sobre todo, de noche, y, como ejemplo, Urrutia ha citado un rescate efectuado este año en Puente Viesgo de una persona desaparecida durante 72 horas y "que se le encontró por el dron de la Dirección General de Protección Civil con la búsqueda térmica".

En otro orden de asuntos, la consejera ha destacado que este año se han destinado 200.000 euros y otros 800.000 euros en 2025 para "garantizar la plena operatividad" del sistema de comunicación Red Digital de Radiocomunicaciones en Emergencias de Cantabria (Remercant), una red que "no funcionaba", y además se va a introducir también en ella a los bomberos forestales.

Sobre otras instalaciones en materia de emergencias, ha avanzado que las helisuperficies de Tresviso y Polaciones no se han realizado porque "el gobierno anterior no dejó ni un solo trámite administrativo" en marcha, pero las obras de ambas comenzarán en 2025, año en el que además se iniciará la tramitación para hacer en 2026 la del Valle de Villaverde y en 2027 la de Soba.

"Y no solo vamos a construir esas helisuperficies, que permitirán reducir el tiempo de respuesta en una emergencia, sino que también vamos a hacer un cambio en el modelo de respuesta del helicóptero, cambiando las guardias de localización por guardias presenciales", ha anunciado Urrutia, que ha indicado que, con ello, se podrán reducir los tiempos de respuesta en una media de 20 minutos.

En la comisión, ha presentado la cuentas de la Consejería y ha reivindicado que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga es "el más municipalista de la historia" y, entre las partidas para municipios que se incrementan, ha citado el Fondo de Cooperación Municipal.

Frente a ello, ha recibido la crítica de la diputada del PRC Rosa Díaz, que le ha reclamado "respeto" hacia su partido que es "quien les deja gobernar en minoría". "Cuando un gobierno esta en minoría debe ser respetuoso con el socio con el que firma el acuerdo, y no arrogarse cuestiones que no son propias", ha espetado Díaz.

Y es que, frente al aumento del Fondo de Cooperación Municipal ensalzado por la consejera, la regionalista le ha recordado que el PP contempló en 2024 "solo la actualización del IPC e igual en estas cuentas para 2025".

"Sube por el PRC", ha dicho la parlamentaria regionalista, que ha reivindicado que su partido también blindó este fondo por ley para evitar que "lo volviesen a eliminar" los 'populares' como hicieron en la legislatura 2011-2015, algo que también ha recordado el socialista Mario Iglesias, quien ha reclamado más apoyo para las juntas vecinales.

El diputado del PSOE ha ironizado con que todos los consejeros hablen de "presupuesto histórico" y ha recordado a Urrutia que "una cosa es la estimación de lo presupuestado y otra cosa es la ejecución", sobre la que ha dicho que deberían también comparecer en sede parlamentaria.

Mientras, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha destacado los "incrementos" que en general se producen en las partidas de esta consejería "transversal".

En las intervenciones de los grupos de la oposición, todos han reconocido el carácter transversal de la Consejería de Presidencia y han cuestionado a la consejera por diferentes partidas del presupuestos, desde fondos para personal y el pacto para la justicia, hasta la Oficina Aceleradora de Proyectos, la Oficina Fiscal y el Instituto de Medicina Legal, o el destino final del convento de Las Clarisas.

LAS CLARISAS Y EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Sobre este último, en el que el Gobierno está actualmente ejecutando las obras de rehabilitación, Urrutia ha asegurado que el Gobierno "nunca ha dicho que el edificio se vaya a transferir al Ayuntamiento de Santander" sino que va a ser "una dotación en una zona degradada" de la ciudad como es el Cabildo de Arriba.

En cuanto a su futuro uso, cree que puede ser dotación para tres instituciones, el propio Gobierno, el Consistorio y el Parlamento. Y es que, ha enfatizado, la Cámara regional está "a falta de muchísimo espacio" y, ha añadido, "lo digo con conocimiento de causa".

"No hay derecho en que en pleno siglo XXI los diputados estén de cinco en cinco en los despachos. Lo siento así porque lo he vivido en la pasada legislatura y creo que no es normal", ha explicado y, por ello, ha considerado que el rehabilitado convento de Las Clarisas podría "servir para hacer una dotación para que, por ejemplo, el Parlamento de Cantabria tenga un lugar donde hacer eventos" ya que solo cuenta con el patio, y también "una dotación para los vecinos de Santander".

Y, en cuanto a la titularidad del edificio, Urrutia ha asegurado que "es del Gobierno y va a seguir siendo del Gobierno" aunque deje de estar adscrito a la Consejería de Presidencia desde la que "lo único que vamos a hacer es terminar las obras".

En su respuesta a los grupos, la consejera también se ha referido a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y ha afirmado que el Gobierno "sí" sabe dónde se va a instalar pero no puede anunciarlo porque el terreno donde se ubicará "todavía no está a nuestra disposición". "Todavía estamos en esa tramitación y no sé si definitivamente le tendremos, si nos le podrán transferir", ha dicho.