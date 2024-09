Salud dice que el 74% de las urgencias atendidas este verano en Valdecilla eran para "no haber ido"

Asegura que "no ha habido caos" y que solo se han recibido nueve reclamaciones por falta de médico en las consultas



SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha señalado que el 74,3% de las urgencias atendidas este verano en el Hospital Valdecilla eran "leves", es decir, "eran motivos de no haber ido a Valdecilla", al igual que el 67,4% de las de Sierrallana.

Además, ha aclarado que éstos son los porcentajes "de siempre", por si "tenemos la tentación de decir que, como no había médicos, se van a urgencias. No es cierto", ha expuesto el consejero en el Pleno del Parlamento de este lunes, donde los tres grupos de la oposición --PP, PSOE y VOX-- han preguntado acerca de la situación sanitaria de este verano en Cantabria.

Una situación en la que Pascual ha asegurado que "no ha habido caos", aunque sí "muchísimos problemas" en parte porque "no hay médicos" para contratar, algo de lo que ha culpado al Ministerio de Sanidad por no ponerlos a disposición.

Aún así, ha destacado que la atención hospitalaria ha aumentado respecto al año pasado y que no se ha producido el cierre total de "ningún SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria)". En concreto, ha dicho que solo ha faltado un médico en todo el turno en los centros de salud en nueve ocasiones de un total de 1.922, es decir, el 0,47% del tiempo.

Igualmente, ha dicho que las reclamaciones interpuestas por ciudadanos por falta de facultativo en las consultas han sido solo nueve. Y respecto a los consultorios, ha detallado que la falta de médicos ha sido de un 20% a un 22%.

También ha puesto en valor que el 70% de las agendas tienen una demora media de menos de 48 horas, y el 50% de menos de 24 horas, cuando la media de España es de 6,7 días.

En cuanto a los hospitales, ha añadido que en Valdecilla se han atendido un 5% más de pacientes que el año pasado, con una media de urgencias diarias de 408 pacientes, y con u pico de 503.

Así, la actividad ha sido "un 9,04% mayor que el año pasado" y la actividad quirúrgica se ha incrementado. "Menos mal que estaba desmantelado Valdecilla", ha replicado Pascual a la oposición.

CÁRTEL DE LOS PAÑALES

Por otro lado, el PRC le ha preguntado por la "verdadera" razón por la que el Gobierno cántabro no ha iniciado las acciones legales para reclamar las cantidades económicas correspondientes a la comunidad por el conocido como 'cártel de los pañales para adultos', que operó en España entre 1986 y 2023 en catorce comunidades con un fraude de 1,7 millones.

"No tengo nada que comentarle", porque "esto es muy viejo", ha respondido el consejero. Además, ha recordado que "ya el Gobierno PRC-PSOE decidió no emprender actuaciones legales" en este asunto. Una decisión que, ha dicho, su departamento "ha mantenido" a la espera de que ver si la Justicia admite la demanda de otras comunidades autónomas.