Salud finaliza las obras de los centros de salud de Cazoña, Los Castros y Reinosa

Estreno de las actuaciones acometidas en el Centro de Salud de Cazoña - MIGUEL DE LA PARRA-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha inaugurado este viernes la obra del Centro de Salud de Cazoña (Santander) y próximamente hará lo propio con los de Los Castros-La Maruca (también en la capital) y Reinosa.

Además, ha recibido la redacción del proyecto del Centro de Salud de Gama (Bárcena de Cicero), y está inmerso en la elaboración de los situados en el barrio de Covadonga (Torrelavega) y Solares (Medio Cudeyo), cuyo diseño original requiere una ampliación.

Así lo ha detallado hoy el consejero del ramo, César Pascual, durante el estreno de Cazoña, donde ha asegurado que "no se había hecho nada" en estos centros sanitarios y que "tenían una absoluta falta de mantenimiento".

Según Pascual, el Centro de Salud de Cazoña es un "buen ejemplo" del compromiso de la Consejería con la mejora de la Atención Primaria y la modernización de las infraestructuras sanitarias, dentro del programa de rehabilitación, renovación y modernización de centros de salud, que va acompañado de otro semejante en consultorios de Cantabria.

FACHADA VENTILADA Y NUEVA CUBIERTA

El proyecto santanderino ha supuesto una inversión de más de 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses, para implementar nuevas prestaciones energéticas, constructivas y funcionales. En concreto, ha sido financiada con 864.763 euros procedentes de fondos europeos NextGenerationEU y 440.941 del Gobierno de Cantabria.

Ha mejorado la envolvente del edificio, con aislamiento de fachadas y cubiertas; ha sustituido los tragaluces, y ha renovado el sistema de ventilación, con recuperación de calor y uso de soluciones bioclimáticas. Además, ha cambiado el mostrador de atención al público por uno accesible; ha renovado los aseos para personas ostomizadas, y ha incorporado puertas accesibles y mobiliario adaptado en la entrada.

Para ganar en confort y calidad ambiental, ha instalado falsos techos con mejores prestaciones acústicas y estéticas, que se suman a la renovación de las zonas deterioradas del alicatado, y a la actualización del sistema de iluminación interior.

Gracias al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), se ha abordado esta actuación integral en el "segundo centro que el INSALUD construyó en Cantabria" y que, "sin duda, mejorará la eficiencia energética, el confort climático interior y la accesibilidad universal", ha defendido Pascual, quien ha puntualizado que ahora es un centro "más moderno, confortable y eficiente y está mejor preparado para seguir ofreciendo una atención sanitaria pública de calidad".

En esta línea, ha afirmado que "no es una simple reforma", ya que supone "mayor confort para pacientes y profesionales, una reducción del consumo energético y una mejora de la accesibilidad y sostenibilidad".

También han estado presentes la subdirectora de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Leticia López, y responsables de la Gerencia de Atención Primaria y de la empresa constructora.